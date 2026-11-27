Este día, en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a cargo del juzgador Mario Hichos, se llevó a cabo a puerta cerrada la audiencia en seguimiento a la investigación contra Gerardo Aguirre, expresidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), y demás exintegrantes de su Comité Ejecutivo, por quienes existe órdenes de capturas, las cuales no pudieron ser ejecutadas el día de los allanamientos de esta semana, y que más adelante fueron declarados en rebeldía.
Tras culminar la audiencia de este viernes 27 de noviembre, se conoció que, se sumaron más delitos en contra de los directivos deportivos que tienen orden captura.
Carlos Arana, abogado querellante de la Asociación de Deporte Limpio, dio a conocer que hubo avances en la investigación y las diligencias realizadas ayer por el Ministerio Público (MP) en la sede central del Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de la ciudad capital.
Asimismo, Arana indicó que tras la diligencia de ayer, fiscales secuestraron material administrativo.
Se les suma tres delitos al grupo de Gerardo Aguirre
Por aparte, el abogado dio a conocer que hay dos personas (exdirectivos del COG) que se presume hayan huido del país. La razón se debe a que al momento de emitir las órdenes de detención, estas dos personas no tenían arraigo, por lo que pudieron haber salido libremente del país. Esta información se confirmará la próxima semana cuando se reciban los informes de Migración.
Otro de los aspectos más importantes de la audiencia de este viernes fue que, a los exdirectivos del COG se les suma tres delitos: revelación de secreto, asociación ilícita y obstrucción a la averiguación de la verdad. Es de recordar que a los dirigentes se les acusaba en primera instancia de abuso de autoridad.
La próxima audiencia se llevará a cabo el martes 1 de diciembre 2026 a las 10:00 horas, siempre en el Juzgado Segundo.