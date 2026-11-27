El hockey sobre hielo volvió a demostrar porqué las peleas forman parte de su identidad. En el primer período del partido entre los Boston Bruins y los Winnipeg Jets, disputado el pasado miércoles 25 en el TD Garden, el delantero Tanner Jeannot y el defensor Tyrel Bauer protagonizaron un enfrentamiento a puño limpio que ya se considera una de las mejores peleas de la temporada en la NHL (National Hockey League).
Con el marcador igualado 1-1 y restando 10 minutos y 49 segundos, ambos jugadores se dirigieron al círculo central, soltaron los palos, se quitaron los guantes y se midieron durante unos 20 segundos. Luego se agarraron de las camisetas y comenzaron un intenso intercambio de golpes que se prolongó casi un minuto. Según los recuentos, lanzaron más de 40 puñetazos. El casco de Bauer salió despedido en un momento, pero ninguno de los dos cayó al hielo. Los jueces de línea esperaron hasta que el cansancio los hizo bajar los brazos para separarlos.
Esta fue la sanción
Ambos recibieron una sanción mayor de cinco minutos. Al llegar a los bancos de penalización, sus compañeros salieron a recibirlos con golpes de palo en las tablas y saludos de reconocimiento. El entrenador de los Bruins, Marco Sturm, no ocultó su admiración: "Una de las mejores peleas que he visto. ¡Madre mía! Increíble".
El partido terminó con victoria de Winnipeg por 4-2. La secuencia se viralizó de inmediato en redes sociales y generó ovaciones en el estadio. En un deporte donde el contacto físico es la norma, este duelo de peso pesado entre dos jugadores de más de 1,88 metros y 100 kilos recordó por qué las peleas, reguladas y sancionadas, siguen siendo un espectáculo que electriza a los aficionados.
Razones por la cual la NHL permite peleas
La NHL permite las peleas como un mecanismo regulado para liberar tensiones, disuadir el juego sucio y proteger a los jugadores en un deporte de alto contacto. Históricamente, los enfrentamientos forman parte del llamado "código" del hockey norteamericano y se mantienen bajo normas estrictas (como la Regla 46 / Regla 56 del reglamento de la liga).
Reglas y sanciones clave
Penalización habitual: Quienes participan voluntariamente suelen recibir 5 minutos de penalización mayor (major penalty), sin expulsión automática del partido si cumplen las reglas.
Límites de seguridad: Está prohibido usar el palo como arma, golpear a un rival indefenso o que ya no quiere pelear, y otros jugadores no pueden sumarse libremente a la pelea.
Sanciones adicionales: Provocar una pelea (instigador), agredir a alguien en el suelo o infringir las normas puede acarrear más minutos de castigo, expulsión, multas o suspensiones.