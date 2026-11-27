Diciembre de 2026 se perfila como un mes astronómico extraordinario, con una Superluna Fría que iluminará la Nochebuena, la espectacular lluvia de estrellas de las Gemínidas y la llegada del solsticio de invierno.
Este último mes del año concentra en apenas unas semanas algunos de los eventos celestes más intensos, ofreciendo noches largas y un espectáculo garantizado para los aficionados a la astronomía.
El gran protagonista del mes será la Superluna Fría, que alcanzará su plenitud en la madrugada del jueves 24 de diciembre a las 02:28 horas (hora peninsular española), situada en la constelación de Géminis.
Esta coincidencia con la Nochebuena convierte a la última luna llena de 2026 en una estampa poco habitual y memorable.
Además, no será una luna llena convencional. Al producirse casi en simultáneo con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra, el satélite protagonizará la segunda y última superluna del año. Será, de hecho, la más cercana y brillante de todo 2026.
Gracias a esta proximidad, su disco se verá ligeramente más grande y con una luminosidad muy superior a la media durante las noches del 23 al 25 de diciembre.
Siguiendo la tradición del hemisferio norte, este plenilunio recibe el nombre de Superluna Fría. La denominación procede de los pueblos nativos norteamericanos y de las antiguas costumbres agrícolas europeas, que asociaban esta lunación con la caída brusca de las temperaturas, las primeras nevadas persistentes y el inicio de la etapa más dura del invierno.
Lluvias de estrellas: Gemínidas y Úrsidas
El último mes del año cuenta con dos lluvias de meteoros muy distintas en intensidad y condiciones de visibilidad.
La cita imprescindible llegará con las Gemínidas, consideradas por los astrónomos como la lluvia de estrellas más fiable y abundante del año.
Originadas por los restos del asteroide 3200 Faetón, producen meteoros brillantes, de velocidad media y con frecuencia de tonos amarillentos o verdosos.
Su pico de máxima actividad se producirá la noche del 13 al 14 de diciembre, con una tasa que puede superar los 100 meteoros por hora en cielos oscuros. En 2026, las condiciones para observar las Gemínidas serán excepcionales, ya que el fino creciente lunar se ocultará pronto, dejando el cielo completamente oscuro durante toda la madrugada.
Una semana después tomarán el relevo las Úrsidas, asociadas al cometa 8P/Tuttle. Su máximo está previsto para la noche del 21 al 22 de diciembre, coincidiendo con el inicio del invierno. Es una lluvia mucho más discreta, entre 5 y 10 meteoros por hora, y este año su observación estará muy condicionada por el resplandor de la Luna, que estará a apenas dos días de alcanzar su fase llena.
Recomendaciones para observar el cielo de diciembre
Para aprovechar al máximo los fenómenos astronómicos de este mes desde cualquier punto de España, conviene tener en cuenta algunas pautas sencillas:
- Sin instrumentos ópticos: Tanto la Superluna Fría como las Gemínidas y los principales planetas se aprecian perfectamente a simple vista. En el caso de los meteoros, basta con alejarse de los núcleos urbanos y dejar que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 20 minutos.
- La salida de Nochebuena: El mejor momento para contemplar y fotografiar la Superluna Fría será al atardecer del miércoles 23 o del jueves 24 de diciembre, cuando asome por el horizonte este con tonos cálidos y parezca aún mayor al compararse con el paisaje.
- Abrigo y paciencia: Las noches despejadas de diciembre suelen ir acompañadas de un descenso térmico acusado, por lo que conviene ir bien equipado si se planea observar las Gemínidas durante la madrugada.