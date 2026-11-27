Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este viernes, 27 de noviembre, en la calle principal de la aldea Tres Sabanas, municipio de Chinautla, Guatemala. Iba dirigido contra los tripulantes de un camión dedicado a la distribución de agua pura.
De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo; sin embargo, sus ocupantes lograron ponerse a salvo y resultaron ilesos.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el incidente, por lo cual destacaron dos unidades de emergencia al lugar para brindarles asistencia a los posibles afectados.
A su llegada, los socorristas determinaron que no había heridos de bala. Sin embargo, dos personas presentaban crisis nerviosa, por lo que las atendieron en el lugar, ya que no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7