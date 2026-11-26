Tras su triunfo 3-2 sobre el Aurora, el Municipal de Mario Acevedo alcanzó los 37 puntos e igualó a Xelajú y Mixco para posicionarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y quedar con opciones matemáticas no solo para ser semifinalista de forma directa, sino hasta poder ganar la fase regular, puesto que actualmente le corresponde al Antigua G. F. C. de Mauricio Tapia, el cual suma 40 puntos.
Así está el panorama por el primer lugar de la fase regular
El primer lugar y líder del Apertura 2026 es Antigua G. F. C. con 40 puntos y una diferencia de gol de +12; luego están tres equipos con 37 unidades: Xelajú, Municipal y Mixco, para ocupar las casillas dos, tres y cuatro, respectivamente.
Es de recordar que, para la presente temporada, la 2026-2027, el sistema de competencia dará al primer y segundo lugar boletos directos a semifinales del campeonato, en tanto, del tercero al sexto puesto deberán ir a una ronda de acceso a semifinales.
Con este panorama, el "Panza Verde" y el cuadro "Superchivo" apuntan a las semifinales de forma directa y el equipo de la Antigua Guatemala ser el gran ganador de la fase regular. Pero tras el triunfo de Municipal, ellos también entran a la lucha por el boleto directo a semifinales y con opciones de ser ganadores de la fase de clasificación, pero para ello necesitan de una serie de combinaciones.
¿Qué necesita Municipal para ganar la fase regular?
- Primero, ganar su partido ante Deportivo Suchitepéquez durante su visita a Mazatenango
- Segundo, que Antigua pierda en casa ante Mixco
- Y tercero, que Xelajú no gane en el estadio Cementos Progreso ante Comunicaciones. Un empate o la derrota quetzalteca le beneficiará a Municipal
¿Qué necesita Municipal para ser semifinalista de forma directa?
- Primer panorama: ganar su partido ante Suchitepéquez y que Antigua pierda ante Mixco, pero no por más de 0-5
- Segundo panorama, independiente al resultado de Antigua: ganarle a Suchitepéquez y que Xelajú empate en su visita a Comunicaciones
En esta lucha por ganar la fase regular y ser semifinalista directo tanto Antigua, Xelajú, Municipal y Mixco optan a estos objetivos, pero con ciertas combinaciones de resultados. Los únicos que dependen de sus propios resultados son: el "Panza Verde" y el "Superchivo".