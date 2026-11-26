Una emergencia relacionada con un incendio vehicular se registró entre la noche del miércoles 25 y la madrugada de este jueves 26 de noviembre en la 3ª avenida y 18 calle de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.
Los cuerpos de socorro fueron notificados acerca de un incidente que se presentaba en la vía pública en el referido sector. A su llegada, constataron que un automóvil tipo sedán se había prendido en llamas por causas que hasta el momento no han sido establecidas.
Las unidades activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos y luego de varios minutos de trabajo pudieron controlar la situación.
La información preliminar difundida sobre lo ocurrido, detalla que el hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.
Propietario desconocía situación
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que, hasta el momento de la llegada de los socorristas y unidades de esa institución, el propietario del carro afectado todavía no se había percatado de lo sucedido.
No fue posible establecer si las autoridades logran identificar posteriormente al automovilista afectado.