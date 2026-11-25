El Presidente, Bernardo Arévalo, se pronunció la tarde de este miércoles 25 de noviembre, por la aprobación del Decreto 32-2026, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, el cual asciende a Q172 mil 420.9 millones.
"Una mayoría de diputados en el Congreso de la República aprobó un presupuesto vergonzoso, que representa lo más oscuro de la política pero sobre todo representa un golpe al desarrollo del país, que nadie se equivoque, esto no es un golpe a nuestro Gobierno, es un golpe a la gente", indicó el presidente.
Arévalo señaló que diversos personajes hicieron campaña contra el Presupuesto presentado por el Ejecutivo, el mandatario indicó que el presupuesto se ponía a las instituciones al servicio de la población, en su lugar aprobaron un presupuesto que hace exactamente lo contrario "Le da la espalda a la gente, se olvidaron de la educación, de los niños, de adolescentes que tanto aparecen en sus discursos electoreros, recortando los fondos que han permitido transformar el sistema educativo del país, remozando escuelas en todo el territorio, abriendo nuevos institutos de educación media y entregándole más de 48,000 computadoras a los estudiantes, le dieron la espalda a familias que hoy acceden a medicina más barata, pero también a las familias que necesitan tener centros de salud más cercanos a sus comunidades, abastecidos de medicina y con médicos y salubristas que los atiendan", indicó en una video publicado en X.
El Presidente, agregó que se redujo el presupuesto a los recursos a las Fuerzas de Seguridad, que en este momento están librando la batalla en la calle contra las pandillas y las mafias.
"Se aumentaron sus partidas para las elecciones del próximo año, de manera descarada le quitaron casi la mitad de recursos al Ministerio que en los últimos 3 años cuadruplicó el apoyo a los hogares más pobres y que ha logrado declarar 30 municipios libres de piso de tierra, le dieron la espalda a los jóvenes que vieron que en un año dimos más de 1,200 becas para estudios universitarios y técnicos a jóvenes de todo el país y que por primera vez podían aspirar a una beca gracias al Fondo Nacional de Becas, que ahora dejan vació, añadió.
Por último el presidente aseguró que no se quedará de brazos cruzados , "por mucho que lo intenten este Gobierno no va a dejar de cumplir su compromiso de trabajo y transparencia con la población, tomaremos acciones para frenar este presupuesto irresponsable aprobado por una mayoría en el Congreso y seguir trabajando para el bienestar de todos y todas", concluyó.
La propuesta presentada por el Ejecutivo contenía un techo de preliminar de Q192 mil 045.1 millones, superando el planteado para el año en curso, y priorizando la inversión social y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia. En tanto, la avalada por el pleno se encuentra al menos Q20 mil millones por debajo de lo sugerido por la cartera de Finanzas.
Los diputados además aprobaron un incremento de Q7 mil millones en los recursos destinados a los CODEDES y las ONG. lo cual será utilizado para financiar campañas electorales de diputados y alcaldes, aseguró Raíces.