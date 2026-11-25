El Representante de Comercio de Estados Unidos anunció nuevos aranceles a 14 economías, incluidas China, Japón y la Unión Europea, de hasta el 20 % por prácticas arancelarias que considera injustas y que desequilibran la balanza comercial bilateral.
El Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció que estos aranceles a China podrían aumentar hasta el 40 % si no prosperan los acuerdos asociados a la tregua comercial acordada el verano pasado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.
Los aumentos de los aranceles también afectarán a economías aliadas como las de la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur, mientras que por el momento Estados Unidos decidió excluir del aumento de los gravámenes a México y Noruega.
El Ministerio de Economía (Mineco) de Guatemala emitió un comunicado a través del cual confirmó que el país no figura en el listado de naciones a las que se les aplicarán las nuevas propuestas arancelarias que emitió la administración Trump.
"Las medidas propuestas este 25 de noviembre no representan nuevos aranceles para los productos guatemaltecos ni modifican las condiciones arancelarias vigentes para las exportaciones del país hacia Estados Unidos", detalló.
Guatemala gestiona eliminación de arancel del 10%
El Ministerio de Economía dio a conocer que, aunque la reciente decisión tomada por EE. UU. no impone nuevas cargas para las exportaciones nacionales, persiste el desafío de eliminar el arancel del 10 por ciento que todavía afecta a determinados productos guatemaltecos.
En ese sentido, explicó que el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, continúa realizando gestiones ante las autoridades estadounidenses para ampliar las exenciones arancelarias y procurar la eliminación del arancel del 10% para los productos guatemaltecos que todavía está sujetos a esta medida.
Asimismo, indicó que de forma paralela el país avanza e la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo sobre Comercio Recíproco, con 65 de las 140 acciones identificadas ya completadas.