Con el objetivo de facilitar el acceso a sus servicios y brindar una atención más cercana a sus clientes, ENERGUATE continúa fortaleciendo su presencia en distintas comunidades de Guatemala mediante 11 Oficinas Móviles, unidades que recorren diferentes localidades para ofrecer soluciones comerciales sin necesidad de que los usuarios se desplacen hasta una agencia tradicional.
Esta iniciativa representa una alternativa importante para miles de familias guatemaltecas, especialmente aquellas que residen en comunidades alejadas de los principales centros urbanos, donde realizar un trámite puede implicar largos desplazamientos, gastos de transporte y tiempo fuera de sus actividades cotidianas.
A través de este modelo de atención, ENERGUATE busca simplificar las gestiones de sus clientes y acercar sus servicios directamente a los lugares donde viven y trabajan.
El alcance de las Oficinas Móviles refleja la importancia de contar con alternativas de atención que respondan a las necesidades de las diferentes regiones del país.
De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa, durante el año se han realizado aproximadamente 1,740 visitas operativas, que han permitido llevar atención comercial a 199 localidades distribuidas en 79 municipios de 19 departamentos.
Estas cifras evidencian la cobertura territorial de una iniciativa que busca reducir las barreras de acceso a los servicios y ofrecer soluciones prácticas a los clientes.
Entre los departamentos beneficiados se encuentran San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu, Quetzaltenango, Jalapa y Petén, además de otras regiones donde las unidades desarrollan sus jornadas de atención.
¿Qué trámites pueden realizarse en las Oficinas Móviles?
Uno de los principales beneficios de este servicio es que los usuarios pueden realizar diferentes gestiones comerciales en un mismo lugar, sin necesidad de trasladarse a una oficina convencional.
Entre los servicios disponibles destacan:
· Pago de facturas de energía eléctrica.
· Presentación y seguimiento de reclamos.
· Solicitud de nuevos servicios.
· Consulta de saldos pendientes.
· Impresión de facturas.
Esta variedad de gestiones permite que los clientes encuentren respuestas a sus necesidades de manera más accesible y aprovechen la visita de las unidades para resolver distintos trámites.
Es así como la atención móvil amplía las opciones disponibles para los clientes, complementando los servicios que ENERGUATE ofrece a través de sus oficinas comerciales.
Con la implementación y operación de sus 11 Oficinas Móviles, ENERGUATE reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la atención comercial en las distintas regiones donde presta sus servicios.