Diputados oficialistas, de la facción Raíces, anunciaron que tomarán las acciones que correspondan en contra del Decreto 32-2026, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, aprobado en horas de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre por el Congreso de la República en una sesión que duró más de 15 horas.
El techo establecido para las cuentas públicas asciende a Q172 mil 420 millones, Q20 mil millones menos que el monto originalmente presentado por el Organismo Ejecutivo, con recortes en distintos rubros, incluida la cartera educativa, y asignaciones que han sido cuestionadas.
En una conferencia de prensa desarrollada en el Patio de la Vida de la sede del Legislativo, los parlamentarios, encabezados por Samuel Pérez, expusieron que existen puntos específicos por los que no están de acuerdo con la propuesta avalada por el pleno y explicaron que plantearán las objeciones respectivas.
"A las 6:12 de la madrugada, corriendo y a escondidas, un grupo de 117 traidores aprobaron un asalto en contra del pueblo de Guatemala. Ni un solo voto fue de Raíces y hoy anunciamos que vamos a presentar objeciones formales y a decirle al presidente Bernardo Arévalo que, si esto se aprueba, no titubee: este presupuesto lo tiene que vetar", dijo Pérez.
Añadió que los diputados de bloques de oposición "se quitaron las máscaras" y cometieron lo que describió como un "crimen moral". Según sus palabras, los parlamentarios "participaron en este asalto" y "les tocó" Q20 millones.
Tres puntos para rechazar el presupuesto
Los integrantes de Raíces expusieron que el dinero era para las escuelas, para contar con más escritorios, entregar útiles a los niños y niñas. También para garantizar que se tuviera medicinas en los centros de salud y, en general, mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Sin embargo, señalaron que fue repartido para temas totalmente distintos.
Pérez explicó que existen tres motivos puntuales por los que se oponen a la aprobación del Presupuesto 2027. Estos son:
- Asignaciones cuestionables:
- Más de Q7 mil millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).
- Un monto de Q3 mil millones para asociaciones y ONG de diputados. "Aquí les dieron hasta el 31 de marzo para firmar los convenios, porque justo a finales de marzo termina el proceso preelectoral e inicia la campaña", enfatizó el diputado.
- En el artículo 125, "Preinversión", fueron "escondidas" 94 obras "a dedo", que suman Q4 mil millones.
- Proceso de aprobación:
Según Pérez, hubo una aprobación a escondidas durante la madrugada, con un dictamen que describió como defectuoso, emitido en tan solo 15 minutos por la comisión legislativa correspondiente. Añadió que solo entró al Congreso e inmediatamente ya tenía 117 votos para aprobarlo de urgencia nacional, sin que ningún diputado hubiese leído las más de 120 páginas de dictamen, lo que consideró irregular.
- Dinero para campaña:
De acuerdo con la facción Raíces, existe alta probabilidad de que el dinero de los ciudadanos pueda tener como fin la campaña electoral de ciertas personas que aspiran a diferentes cargos públicos, lo que aseguró que no debe ser permitido.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.