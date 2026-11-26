México ha solicitado formalmente a España la extradición de la reconocida presentadora de televisión Inés Gómez Mont.
La petición surge después de que la comunicadora fuera deportada desde Estados Unidos y llegara a Madrid, donde ahora enfrenta tres órdenes de aprehensión activas en su país de origen por graves delitos financieros.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó la solicitud. Inés Gómez Mont fue detenida en el estado de Florida, Estados Unidos, por "cuestiones migratorias".
Las autoridades estadounidenses autorizaron su solicitud voluntaria de deportación a España, ya que la presentadora había ingresado al territorio norteamericano utilizando un pasaporte de ese país.
Según la información proporcionada por la FGR, Inés Gómez Mont arribó a Madrid en un vuelo comercial durante la madrugada del martes. Este dato fue confirmado por la representación de la Fiscalía mexicana en la capital española, lo que activó de inmediato los protocolos para su posible extradición.
En México, Inés Gómez Mont enfrenta un panorama legal complejo, con tres órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas la vincula con su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que sugiere un esquema de lavado de dinero a gran escala.
Las otras dos órdenes de aprehensión se relacionan con posibles casos de defraudación fiscal equiparada, lo que implica acusaciones de evasión de impuestos con agravantes. Estos cargos subrayan la seriedad de las imputaciones que pesan sobre la presentadora.
El Proceso de Extradición y el Rol de Interpol
La FGR ha solicitado formalmente la extradición de Inés Gómez Mont a las autoridades competentes del Reino de España. Este procedimiento internacional está sólidamente sustentado en los preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable en materia de extradición entre ambos países, lo que confiere validez legal a la petición.
La situación legal de la presentadora se ha visto complejizada por las acciones de Interpol. La Fiscalía mexicana recordó que en septiembre de 2025 había solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Inés Gómez Mont con fines de extradición. Sin embargo, la trayectoria del caso tomó un giro inesperado.
En septiembre de este mismo año, Interpol decidió eliminar los datos de la presentadora de sus registros. El organismo internacional argumentó que la conservación de dicha información era incompatible con sus propias normas internas.
Posteriormente, la FGR presentó una nueva solicitud para la emisión de una ficha roja, pero esta fue rechazada por Interpol en octubre pasado.
Es crucial destacar que esta decisión unilateral de Interpol de retirar la Ficha Roja previamente emitida en contra de Inés Gómez Mont fue el factor determinante para que no fuera detenida por las autoridades españolas a su llegada a Madrid.