 Solórzano Foppa impulso investigaciones en el MP e intervenciones en la SAT
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Solórzano Foppa investigó “La Línea” y combatió la evasión y defraudación fiscal

Como jefe de la SAT impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos

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Amcham Solórzano Foppa SAT,
Amcham Solórzano Foppa SAT / FOTO:
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El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa asesinado a tiros este sábado 17 de octubre,  por varios sicarios en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público (MP) y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el periodo 2016-2018, 

Solórzano Foppa, cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

Durante su paso por la institución tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, lo que permitió alcanzar recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.

En 2023 fue capturado y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso directamente vinculado con la defensa legal de Zamora Marroquín, fundador del extinto diario 'elPeriódico'.

Diversas organizaciones internacionales denunciaron en su momento una constante criminalización contra los abogados defensores del periodista.

Tras permanecer privado de libertad, Solórzano Foppa aceptó los cargos en un procedimiento abreviado y fue condenado a dos años de prisión conmutables para obtener su libertad.

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Vía EFE

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