 Policía confirma captura de dos sospechosos del crimen de Solórzano Foppa
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Policía confirma captura de dos sospechosos del crimen de Solórzano Foppa

Los criminales ocultaron un arma de fuego tipo carabina en una mochila de pedidos en línea, para cometer el crimen y huir.

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La policía capturó a los dos sosprechos del crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa., Foto PNC
La policía capturó a los dos sosprechos del crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa. / FOTO: Foto PNC
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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de dos sospechosos de haber asesinado a dos hombres en el Campo Marte, entre ellos el exfiscal del Ministerio Público (MP) Juan Francisco Solórzano Foppa.

Los sindicados fueron aprehendidos tras una persecución en el bulevar San Isidro, zona 16 y posteriormente fueron trasladados hacia la Torre de Tribunales bajo un fuerte dispositivo de la Policía. 

La Policía identificó a los detenidos como Rigoberto Choc Toz, de 30 años y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años, a quienes se les decomisó una motocicleta en la que viajaban. 


Los agentes además les incautaron un arma de fuego tipo carabina que llevaban oculta en una mochila de una aplicación de pedidos en línea.

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Los criminales utilizaron una mochila de una aplicación en línea de pedidos para ocultar el arma - Foto PNC

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue asesinado junto a otra persona la mañana de este sábado 17 de octubre, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.

Arévalo repudia el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte ha generado condenas y repudio desde distintos sectores.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

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