 Arévalo repudia el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa
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Arévalo repudia el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte ha generado condenas y repudio desde distintos sectores.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León se pronunció este sábado 17 de octubre por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público, quien a través de sus redes sociales denunciaba vínculos entre las pandillas y políticos. 

"Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue.", manifestó el mandatario. 

Arévalo agrego que diño instrucciones a las instituciones del Ejecutivo para actuar de inmediato, coordinarse con las autoridades competentes y poner todas sus capacidades al servicio del esclarecimiento del crimen de Solórzano Foppa.

"Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia."

Solórzano Foppa fue asesinado la mañana de este sábado 17 de octubre, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales también reportaron la muerte de otra persona que permanece sin ser identificada, además la Policía confirmó el arresto de dos presuntos sospechosos de cometer el crimen. 

Reacciones 

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval recordó que con Solórzano Foppa compartió la Fiscalía Metropolitana. "Compartimos alegrías y tu amistad nunca faltó en los momentos difíciles. No siempre coincidimos, pero siempre admiré tu lucha. Duele despedirte así, Foppa. Esta es nuestra última foto, de hace un año. Hasta siempre, amigo.", expresó. 

La analista, Carmen Aida Ibarra expresó su pesar por el asesinato de exfiscal del MP y exsuperintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa. "De verdad, me duele este crimen y me horrorizada.", manifestó. 

 

Por su parte el abogado y exministro de Gobernación, Francisco Rivas, se solidarizó con la familia del exjefe de la SAT, "Me duele el corazón y el alma, nadie tenía el derecho a quitarte la vida, te he perdido amigo, te llevas mucha de mi esperanza en un país que se desangra entre hermanos, que cada día pierde más el respeto a la vida, justicia y seguridad. Mi solidaridad, pésame a su madre e hijos."

VIDEO. Así reveló Solórzano Foppa su rutina de 15 años

A penas en septiembre pasado Juan Francisco Solórzano Foppa reveló en un video que frecuentaba los fines de semana el Campo Marte.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7*

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