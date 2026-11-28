Una fuerte colisión tuvo lugar la mañana de este sábado, 28 de noviembre de 2026, en el kilómetro 35 de la carretera al Atlántico, en el sector de San Antonio La Paz, municipio de Sanarate, departamento de El Progreso. El percance dejó a un fallecido, según las imágenes compartidas desde el lugar del hecho.
Usuarios de la referida carretera compartieron imágenes del percance que involucra a por lo menos dos vehículos del transporte pesado. En un video se puede apreciar que uno de los tráileres quedó totalmente volcado, impidiendo el paso en ambas direcciones de la carretera al Atlántico.
Al costado de uno de los dos vehículos del transporte pesado quedó el cuerpo del fallecido tras el fatal accidente en el kilómetro 35 de la carretera al Atlántico. Bomberos Municipales Departamentales de San Antono La Paz atendieron la emergencia y colocaron una de sus mantas sobre la víctima mortal.
En este sector de la carretera al Atlántico se logran apreciar fuertes daños materiales a la vía pública, entre señales de tránsito derribadas y separadores averiados.
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Confirman cierre con sentido hacia el norte
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) reportó que tras este accidente el paso se mantiene completamente cerrado en el sentido hacia el norte.
Asimismo, los agentes de Provial indicaron que en el lugar hay una persona fallecida y que las autoridades correspondientes trabajan para identificarla.
Cabe destacar que en el sentido contrario solo hay un carril habilitado para el paso de los vehículos. Las imágenes compartidas permitieron identificar que uno de los camiones involucrados en el percance se identifica con las placas comerciales 925BZQ.
Las autoridades instalaron conos y se dedicaron a dirigir el tránsito en el sector, mientras se gestiona la llegada de grúas para movilizar la unidad de transporte pesado que quedó atravesada en la vía.