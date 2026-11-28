La suerte parecía sonreírle a Ariel Velásquez Morales, un ciudadano salvadoreño que celebraba haber ganado un premio de un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una nueva vida terminó convirtiéndose en una inesperada pesadilla: fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y ahora enfrenta la deportación a El Salvador.
El hombre fue detenido este martes en East Boston, el mismo vecindario donde había comprado por apenas 10 dólares el boleto que le permitió llevarse el millonario premio. Su fotografía sonriendo junto a representantes de la lotería se había difundido en redes sociales, donde recibió numerosas felicitaciones de personas que destacaban la oportunidad que tenía de cumplir sus sueños.
Pero su fortuna cambió de rumbo cuando ICE confirmó su detención y señaló que permanecía en Estados Unidos sin autorización desde hacía más de una década. "Parece que se le acabó la suerte", expresó Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos de la agencia.
Velásquez Morales ingresó ilegalmente al territorio estadounidense en 2013
Según las autoridades migratorias, Velásquez Morales ingresó ilegalmente al territorio estadounidense en 2013, a través del Valle del Río Grande, en Texas. Un año después, un juez de inmigración ordenó su expulsión, pero el salvadoreño permaneció en el país.
El premio lo obtuvo al participar en el sorteo US$2,000,000 50X Cashword, un juego de tarjetas para raspar en el que consiguió completar 11 palabras. Aunque ganó un millón de dólares, eligió recibir el pago en efectivo, equivalente a 650 mil dólares antes de impuestos.
Por ahora, ICE mantiene al ganador bajo custodia mientras espera su deportación. Tampoco se ha aclarado qué ocurrirá con el dinero que obtuvo ni si su reciente premio tuvo alguna relación con la atención que recibió de las autoridades migratorias.