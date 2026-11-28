El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Deportivo de La Coruña, correspondiente a LaLiga EA Sports. El técnico alemán defendió las rotaciones que viene realizando en el equipo y dejó claro que la exigencia del calendario obliga a gestionar cuidadosamente los minutos de sus futbolistas. «Tenemos una enorme calidad en la plantilla y es importante ofrecer a todos los minutos que se merecen», afirmó. Además, recordó que el conjunto azulgrana tendrá otro compromiso importante el próximo miércoles frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, por lo que considera fundamental mantener a sus jugadores en buenas condiciones físicas. «Para nuestro estilo de juego es importante que los jugadores estén frescos y encuentren la intensidad necesaria en el terreno de juego», añadió.
En relación con la planificación del equipo, Flick reconoció que Gerard Martín podría necesitar un descanso después de acumular varios encuentros a un nivel destacado. «Está jugando continuamente a un nivel muy alto, pero también necesita descansar», señaló. El entrenador también confirmó que Marc Bernal y Alejandro Balde no estarán disponibles para el compromiso en Riazor, mientras que Rodri Hernández y Andreas Christensen sí podrán regresar a la convocatoria tras recibir el alta médica. Por otra parte, Fermín López será baja debido a la sanción de dos partidos que recibió después de su expulsión ante el Villarreal. Su lugar podría ser ocupado por Dani Olmo, de quien Flick destacó sus cualidades: «Fermín estaba en un buen momento. Nos da mucho con sus carreras desde la segunda línea y esas cosas imprevisibles que hace y no las ves venir. Dani, en cambio, es un jugador que puede controlar más el partido y dar la última asistencia. Nos aportan cosas diferentes, pero ambos tienen una enorme calidad».
Flick comentó los errores que ha cometido el Barça
Otro de los temas abordados fue el rendimiento defensivo del Barcelona, especialmente después del gol que recibió ante el Sabah de Azerbaiyán en la Champions League. Flick reconoció su molestia por una acción que consideró similar a un error cometido anteriormente contra el Villarreal. «Cometimos un error similar al que cometimos contra el Villarreal y estaba un poco enfadado por la situación, ya que siempre hablamos estas cosas para que no se repitan», explicó. Sin embargo, restó importancia al resultado final y destacó que lo fundamental era conseguir la victoria. Asimismo, se refirió a Marc Casadó, quien actualmente juega cedido en el Deportivo, y expresó su satisfacción por verlo recuperado de su lesión. «Con su actitud y mentalidad, Casadó va a ayudar mucho al Depor, donde también es una pieza muy importante en el vestuario. Estoy muy contento de que esté jugando después de su lesión», comentó, antes de definirlo como «un gran jugador, un gran tipo y un gran profesional».
Finalmente, el entrenador azulgrana aseguró que la presión forma parte de las responsabilidades de dirigir a un club como el Barcelona y descartó que el largo desplazamiento europeo pueda servir como excusa para afrontar el encuentro. «Después de ver a los jugadores entrenar hoy, las sensaciones han sido aún más buenas de lo que me esperaba», manifestó. También tuvo palabras de reconocimiento para Ebrima Tunkara, joven futbolista del filial que está destacando con la selección española en el Mundial sub-17. «Ebrima es un gran talento, lo vimos cuando estuvo entrenando con nosotros durante la pretemporada. Creo que tiene un futuro brillante por delante aquí en este club», sentenció.