El departamento de pronósticos del Insivumeh, por medio de su experta, Byvian Roldán, anunció que para este fin de semana se esperan lluvias aisladas y de corta duración en algunos sectores del territorio nacional y frío con temperaturas entre 3 y 5 grados, especialmente en las zonas elevadas del Altiplano Central y del Occidente del país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico del fin de semana, este sábado, 28 de noviembre de 2026, para explicar que en los próximos dos días "se espera que la presión tienda a disminuir, favoreciendo el ingreso de humedad desde ambos litorales".
Roldán explicó que, además del frío, se presentarán condiciones de nubosidad al amanecer, con nublados parciales. La pronosticadora agregó que estas condiciones que irán mejorando en el transcurso de la mañana de este sábado.
Roldán indicó que "se estarán presentando algunos eventos de lluvias o lloviznas, principalmente en el departamento de Izabal en horas de la tarde o noche, sin descartar precipitaciones en la Franja Transversal del Norte y sur de Petén".
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Más lluvias y frío en otros sectores del país
Roldán agregó que en el sector de la Boca Costa también habrá ingreso de humedad y el calentamiento diurno, por lo que también se podrían generar eventos aislados de lluvias de corta duración al final de la tarde.
"Para el domingo se mantiene el ingreso de humedad asi como la formación de lluvias locales en los lugares antes mencionados, en horas de la tarde o noche", indicó.
El frío se hará sentir sobre todo en horario nocturno. La experta indicó que las temperaturas más relevantes se experimentaran en las zonas elevadas, con rangos entre los 3 y 5 grados Celsius.
La pronosticadora agregó que para este fin de semana el sol estará saliendo a las 6:11 horas y se estará ocultando a las 17:31 horas.