Este sábado, 28 de noviembre de 2026, salió a la luz un video que muestra como un carro se accidentó en la colonia Las Ilusiones, zona 18 capitalina. Bomberos Voluntarios confirmaron el percance, ocurrido ayer viernes, con saldo de una persona fallecida y otra herida.
La secuencia muestra como un carro de color rojo y gris sale de una de las calles del lugar; sin embargo, se muestra que el conductor pierde el control de la unidad y no puede detener la marcha. Posteriormente, el vehículo choca contra una galera de láminas y madera, para caer en lo que parece ser una cancha deportiva.
Tras derribar parte de la estructura del campo de Las Ilusiones, zona 18, el carro cae en picada, lo que pudo haber causado las heridas a los dos ocupantes. Bomberos Voluntarios confirmaron que las víctimas cayeron a una altura aproximada de 3 metros.
Fotografías tomadas por los rescatistas desde el lugar del accidente muestran que el automotor se identifica con las placas particulares 535 CGL. Al lugar acudieron familiares para identificar al fallecido y a la persona herida; momentos de dolor y luto se vivieron en Las Ilusiones, zona 18, por lo ocurrido.
Investigan causas del trágico accidente en Las Ilusiones
Los cuerpos de rescate dieron aviso a las autoridades luego de confirmar que uno de los ocupantes del automotor había fallecido.
Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron a este sector de Las Ilusiones, zona 18 para resguardar el lugar y apoyar al Ministerio Público en las primeras investigaciones.
Hasta el momento no se ha publicado la identidad de las víctimas, únicamente se sabe que uno de los ocupantes tenía unos 51 años, pero se desconoce si era la persona que conducía el carro que se accidentó.
En otras noticias: Los registros de la PNC, analizados por el CIEN, contabilizan 2,616 homicidios en el país durante los primeros diez meses de 2026.