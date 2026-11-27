Un reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) revela una concentración de la violencia en Guatemala. Según los datos recopilados entre enero y octubre de 2026, casi la mitad de los homicidios a nivel nacional se registraron en solo 11 municipios del país.
Los hallazgos de la entidad, basados en información proporcionada por la Policía Nacional Civil, indican que cuatro de cada diez muertes violentas ocurrieron en seis localidades del departamento de Guatemala, así como en jurisdicciones de Escuintla, Izabal, Chiquimula y Chimaltenango.
Radiografía de la violencia
El estudio detalla que el municipio de Guatemala, encabeza la lista con una alarmante cantidad de incidentes. En el desglose por localidades, la situación es la siguiente:
- Guatemala: 429 homicidios.
- Villa Nueva: 152 homicidios.
- Mixco: 113 homicidios.
- Villa Canales: 97 homicidios.
- Amatitlán: 77 homicidios.
- Escuintla: 67 homicidios.
- Puerto Barrios: 49 homicidios.
- Chiquimula y San José Pinula: 42 homicidios cada uno.
- Nueva Concepción y Chimaltenango: 40 homicidios cada uno.
De un total de 2,616 homicidios registrados a nivel nacional, 1,108 de estos crímenes tuvieron lugar en los 11 municipios mencionados. Esta cifra resalta la desproporción de la violencia en estas zonas geográficas específicas.
Tasa de homicidios y víctimas femeninas
El informe del CIEN también destaca otras tendencias. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes experimentó un incremento significativo, alcanzando los 17.6 puntos.
Adicionalmente, el estudio pone de manifiesto un aumento en el número de víctimas femeninas. La cantidad de mujeres asesinadas se elevó de 36 en septiembre a 49 en octubre del mismo año.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7