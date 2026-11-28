Al Hospital Nacional de Escuintla fueron trasladados dos conductores de motocicleta que se accidentaron este sábado, 28 de noviembre de 2026, en la carretera que conduce hacia el municipio de La Democracia. Según medios locales, los dos vehículos chocaron de frente, por lo que se produjo un incendio en ambas motos.
Varios conductores compartieron imágenes del fuerte accidente de tránsito en el que se pudo apreciar a los dos motoristas en el asfalto, antes de que llegaran los cuerpos de rescate.
Videos y fotografías con contenido fuertemente explícito mostraron que cerca de las dos motocicletas en llamas quedaron dos personas seriamente heridas; comunicadores de Escuintla no descartaron que los heridos sean los conductores de las motocicletas.
Otros conductores detuvieron la marcha en este sector de Escuintla para tratar de ayudar a los afectados y tratar de apagar el fuego en las motocicletas afectadas. Algunos espectadores se llenaron de asombro y lamentaron lo ocurrido, destacando que ellos habían llegado antes que los cuerpos de rescate.
En otras noticias: Perú y Guatemala avanzan en la implementación de su tratado de libre comercio