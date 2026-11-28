A pocos días de la celebración de Miss Universo 2026, el mundo del espectáculo y la moda se vio conmocionado por el asesinato de la modelo ecuatoriana Kiara Thalía Cedeño Briones, de 27 años, quien murió tras ser atacada a balazos en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, Ecuador.
El crimen ocurrió durante la tarde del viernes 27 de noviembre, sobre la vía Barbasquillo. Según los primeros reportes de medios ecuatorianos, la joven acababa de salir de un spa y se disponía a abordar un automóvil cuando fue sorprendida por varios hombres armados que abrieron fuego en su contra.
Después de perpetrar el ataque, los responsables escaparon del lugar a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
La modelo fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.
Investigan el asesinato de Kiara Thalía Cedeño
Tras conocerse la identidad de la víctima, medios locales informaron que se trataba de Kiara Thalía Cedeño Briones, una joven vinculada al mundo del modelaje que perdió la vida en circunstancias violentas.
La Policía Nacional de Ecuador inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar qué motivó el ataque armado.
Por ahora, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato ni reportado capturas relacionadas con el caso. Tampoco se han dado a conocer detalles que permitan determinar si la joven era el objetivo específico de los atacantes.
El crimen ha generado consternación por la violencia con la que fue perpetrado y por la corta edad de la víctima, mientras continúan las diligencias para esclarecer su muerte.