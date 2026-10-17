VIDEO. Así reveló Solórzano Foppa su rutina de 15 años

Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público (MP), utilizó sus redes sociales el pasado 19 de septiembre para denunciar la burocracia en el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala para señalizar las canchas de futbol del Campo Marte en la zona 5; sin embargo, reveló su rutina de los fines de semana.
Solórzano Foppa conocido por denunciar los vínculos entre el crimen organizado y políticos, denunció que las autoridades de Goberno tenían dos meses sin poner un punto de penal y lineas de medio campo en la cancha de futbol del Campo Marte.
"Yo estoy haciendo este video, porque la verdad vengo a jugar todos los sábados, y en esos 15 años es la única vez que esto esta parado sin ninguna razón", reveló el exfuncionario.
@foppagt
Canchas sin usarse en el Campo Marte por un mini arreglo. Es apenas una muestra de porque la aprobación del presidente está tan baja.♬ sonido original - Foppa
Solórzano Foppa fue asesinado la mañana de este sábado 17 de octubre, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.
Bomberos Municipales también reportaron la muerte de otra persona que permanece sin ser identificada, además la Policía confirmó el arresto de dos presuntos sospechosos de cometer el crimen.