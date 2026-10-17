 Ataque armado en Campo Marte deja dos fallecidos
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Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte

La Policía reporta la captura de dos personas tras el ataque armado ocurrido en el interior del Campo Marte en la zona 5.

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Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT
Juan Francisco Solórzano Foppa / FOTO:
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La mañana de este sábado 17 de octubre fue reportado un ataque armado en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales. Entre las víctimas se encuentra Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público (MP).

Personal de Bomberos Municipales respondieron a las llamadas de auxilio, que reportaron disparos en el interior del Campo Marte, al lugar se dirigieron varias unidades de emergencia. 

El oficial de Bomberos Municipales, José Sánchez, indicó que se confirmó el deceso de las dos personas, con heridas de arma de fuego en regiones vitales del cuerpo.

La otra víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, quien supuestamente fue alcanzado por las balas. 

Entre los fallecidos se encuentra Solórzano Foppa,  quien a través de sus redes sociales denunciaba vínculos entre las pandillas y políticos. 

En un video publicado en septiembre pasado, el exfuncionario reveló que desde hace 15 años frecuentaba las canchas del Campo Marte, donde jugaba futbol los fines de semana. 

La Policía reporta la captura de dos presuntos responsables del ataque armado; sin embargo, no ha ampliado detalles de los detenidos. 

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Dos temblores se reportaron en el departamento de Santa Rosa, en menos de una hora.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

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