 Insivumeh registra tres sismos
Nacionales

Insivumeh registra tres sismos

Dos temblores se reportaron en el departamento de Santa Rosa, en menos de una hora.

Compartir:
Sismo magnitud 5.4 registrado en el Océano Pacífico., Captura de pantalla
Sismo magnitud 5.4 registrado en el Océano Pacífico. / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante la mañana de este sábado 17 de octubre se registraron tres movimientos sísmicos

El más reciente sismo magnitud 5.4 con región epicentro en el Océano Pacífico fue reportado por el Insivumeh a las 7:59 horas. 

Otro sismo fue reportado a las 7:41 horas con magnitud 3.0, con epicentro en el departamento de Santa Rosa.  A las 7:30 horas se reportó otro sismo en el departamento de Santa Rosa, con magnitud 3.9.

Territorio altamente sísmico

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.

Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala.  Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

Recomendaciones claves ante la actividad sísmica

La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre estas:

  • Contar con un plan familiar de respuesta
  • Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
  • Establecer un punto de reunión para toda la familia
  • Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
  • Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos

Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Google activa en Guatemala su Sistema de Alertas de Sismos

El sistema de alertas tempranas de sismos de Google se encuentra en evaluaciones y validaciones técnicas para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta en los dispositivos móviles de los guatemaltecos.

En Portada

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Martet
Nacionales

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte

10:08 AM, Oct 17
Policía confirma captura de dos sospechosos del crimen de Solórzano Foppa t
Nacionales

Policía confirma captura de dos sospechosos del crimen de Solórzano Foppa

11:40 AM, Oct 17
Solórzano Foppa investigó La Línea y combatió la evasión y defraudación fiscalt
Nacionales

Solórzano Foppa investigó "La Línea" y combatió la evasión y defraudación fiscal

12:14 PM, Oct 17
El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticanot
Internacionales

El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticano

08:46 AM, Oct 17
Barcelona golea al Betis en una semana clave en la temporadat
Deportes

Barcelona golea al Betis en una semana clave en la temporada

12:31 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar