Insivumeh registra tres sismos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante la mañana de este sábado 17 de octubre se registraron tres movimientos sísmicos.
El más reciente sismo magnitud 5.4 con región epicentro en el Océano Pacífico fue reportado por el Insivumeh a las 7:59 horas.
Otro sismo fue reportado a las 7:41 horas con magnitud 3.0, con epicentro en el departamento de Santa Rosa. A las 7:30 horas se reportó otro sismo en el departamento de Santa Rosa, con magnitud 3.9.
Territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.
Recomendaciones claves ante la actividad sísmica
La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre estas:
- Contar con un plan familiar de respuesta
- Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
- Establecer un punto de reunión para toda la familia
- Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
- Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos
Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.