Sismos - temblores en Guatemala, 12 de octubre 2026

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 09:38 horas de este lunes, 12 de octubre, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. En algunas zonas fue reportado sensible, aunque con baja intensidad.
El informe preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la entidad refleja que el temblor tuvo una magnitud de 4.6. El epicentro se localizó en el departamento de Santa Rosa.
El movimiento telúrico fue reportado sensible con intensidad débil, suave y moderada en áreas de los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, Guatemala, Zacapa, Alta Verapaz, Escuintla, Jutiapa, entre otros.
Algunos minutos después del referido evento, específicamente a las 09:54 horas, se reportó otro de magnitud 3.6, con región epicentral en la misma localidad.
Las autoridades de protección civil comenzaron con las verificaciones correspondientes para detectar posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Actividad sísmica en Guatemala
El Insivumeh informó que en las últimas 24 horas anteriores a los temblores de esta mañana se registraron 21 sismos, de los cuales ninguno fue sensible. En total, durante el 2026 han ocurrido 6 mil 429 temblores a nivel nacional, siendo 150 los sensibles.
Recomendaciones claves ante la actividad sísmica
La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre estas:
- Contar con un plan familiar de respuesta
- Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
- Establecer un punto de reunión para toda la familia
- Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
- Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos
Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.