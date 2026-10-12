 Sismos - temblores en Guatemala, 12 de octubre 2026
Nacionales

Insivumeh reporta sismos en territorio guatemalteco

Los epicentros de los temblores se localizaron en Santa Rosa.

Compartir:
Sismo registrado en Guatemala el lunes 12 de octubre de 2026., Insivumeh
Sismo registrado en Guatemala el lunes 12 de octubre de 2026. / FOTO: Insivumeh
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 09:38 horas de este lunes, 12 de octubre, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. En algunas zonas fue reportado sensible, aunque con baja intensidad.

El informe preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la entidad refleja que el temblor tuvo una magnitud de 4.6. El epicentro se localizó en el departamento de Santa Rosa.

El movimiento telúrico fue reportado sensible con intensidad débil, suave y moderada en áreas de los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, Guatemala, Zacapa, Alta Verapaz, Escuintla, Jutiapa, entre otros.

Algunos minutos después del referido evento, específicamente a las 09:54 horas, se reportó otro de magnitud 3.6, con región epicentral en la misma localidad.

Las autoridades de protección civil comenzaron con las verificaciones correspondientes para detectar posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Actividad sísmica en Guatemala

El Insivumeh informó que en las últimas 24 horas anteriores a los temblores de esta mañana se registraron 21 sismos, de los cuales ninguno fue sensible. En total, durante el 2026 han ocurrido 6 mil 429 temblores a nivel nacional, siendo 150 los sensibles.

Recomendaciones claves ante la actividad sísmica

La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre estas:

  • Contar con un plan familiar de respuesta
  • Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
  • Establecer un punto de reunión para toda la familia
  • Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
  • Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos

Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

En Portada

Organizaciones rechazan aumento de precios y denuncian deterioro de los servicios públicost
Nacionales

Organizaciones rechazan aumento de precios y denuncian deterioro de los servicios públicos

09:17 AM, Oct 12
Capturan a agentes de PNC involucrados en percance vial en Chimaltenangot
Nacionales

Capturan a agentes de PNC involucrados en percance vial en Chimaltenango

11:09 AM, Oct 12
De Guatemala a Europa: los sacrificios que marcaron la carrera de Ana Lucía Martínezt
Deportes

De Guatemala a Europa: los sacrificios que marcaron la carrera de Ana Lucía Martínez

09:27 AM, Oct 12
Insivumeh reporta sismos en territorio guatemaltecot
Nacionales

Insivumeh reporta sismos en territorio guatemalteco

10:05 AM, Oct 12
Captan extraño comportamiento de hombre con una bolsa de basura que inquieta a vecinos de Amatitlánt
Viral

Captan extraño comportamiento de hombre con una bolsa de basura que inquieta a vecinos de Amatitlán

08:49 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalNoticias de GuatemalaPNCEE.UU.Futbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar