Reportan temblor de 4 grados; ubican el epicentro del sismo

El área de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportó que, durante el mediodía de este domingo, 4 de octubre de 2026, se registró un temblor de 4 grados; según la entidad, el sismo tuvo epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Escuintla.
El reporte del Insivumeh indica que el sismo ocurrió a las 12:00:53 horas a una latitud de 13.73 y longitud de -90.73. El Insivumeh añadió que el temblor se registró a una profundidad de 48 kilómetros en el punto del epicentro.
Cabe destacar que los cuerpos de rescate no reportaron alarma entre la población ni daños a causa del temblor; el sismo tampoco fue reportado por los guatemaltecos en las redes sociales.
Previo al reporte del movimiento de tierra, el ente científico había reportado que en las últimas 24 horas se han registrado 31 sismos. Asimismo, destacaron que, hasta ese momento, ninguno temblor de ese tipo había sido reportado como sensible.
En otras noticias: El Insivumeh advirtió que para las próximas horas se esperan nublados con lluvias intermitentes en varios lugares del país.
¿Qué hacer en caso de temblor?
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.
La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.
La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.
La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.
"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.