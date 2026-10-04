 Reportan temblor de 4 grados; ubican el epicentro del sismo
Nacionales

Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla

El Insivumeh aseguró que el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla. Por el momento, no se reportan daños tras el temblor.

Compartir:
El sismo no causó daños en el territorio nacional. , Archivo.
El sismo no causó daños en el territorio nacional. / FOTO: Archivo.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El área de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportó que, durante el mediodía de este domingo, 4 de octubre de 2026, se registró un temblor de 4 grados; según la entidad, el sismo tuvo epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Escuintla.

El reporte del Insivumeh indica que el sismo ocurrió a las 12:00:53 horas a una latitud de 13.73 y longitud de -90.73. El Insivumeh añadió que el temblor se registró a una profundidad de 48 kilómetros en el punto del epicentro.

Cabe destacar que los cuerpos de rescate no reportaron alarma entre la población ni daños a causa del temblor; el sismo tampoco fue reportado por los guatemaltecos en las redes sociales.

Previo al reporte del movimiento de tierra, el ente científico había reportado que en las últimas 24 horas se han registrado 31 sismos. Asimismo, destacaron que, hasta ese momento, ninguno temblor de ese tipo había sido reportado como sensible.

En otras noticias: El Insivumeh advirtió que para las próximas horas se esperan nublados con lluvias intermitentes en varios lugares del país.

Prevén ingreso de abundante humedad y lluvias para este domingo

El Insivumeh advirtió que para las próximas horas se esperan nublados con lluvias intermitentes en varios lugares del país.

¿Qué hacer en caso de temblor?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.

La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.

La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.

La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.

Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.

"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.

Foto embed
Sismo reciente. - Insivumeh.

En Portada

Instan a adoptar mascotas de forma responsable en el Día de San Francisco de Asíst
Nacionales

Instan a adoptar mascotas de forma responsable en el Día de San Francisco de Asís

11:12 AM, Oct 04
Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintlat
Nacionales

Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla

12:53 PM, Oct 04
La Policía de Brasil investiga posible injerencia de EE.UU. en las eleccionest
Internacionales

La Policía de Brasil investiga posible injerencia de EE.UU. en las elecciones

12:21 PM, Oct 04
San Francisco de Asís: ¿por qué es considerado el patrono de los animales?t
Tendencias

San Francisco de Asís: ¿por qué es considerado el patrono de los animales?

08:30 AM, Oct 04
Previa: Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de finalt
Deportes

Previa: Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de final

11:58 AM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.Accidenteredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar