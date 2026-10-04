Prevén ingreso de abundante humedad y lluvias este domingo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que, para este domingo, 4 de octubre de 2026, se prevé que continúen las lluvias y los nublados en el territorio nacional. La entidad precisó que continúa el descenso en la presión atmosférica, por lo que ingresará abundante humedad al país.
El ente científico señaló que durante el amanecer y la jornada matutina se esperan nublados con lluvias intermitentes del sur al centro del país, y en el Occidente y Suroriente. La entidad anunció que se puede experimentar un descenso en la temperatura diurna.
También durante la mañana, en el Norte, Caribe y Nororiente se pueden presentar nublados parciales, sin descartar algunas lluvias con períodos cortos de sol.
Durante la tarde y noche, el Insivumeh indicó que "continuarán los nublados con lluvias intermitentes del sur al centro del país, Occidente y Suroriente, aunque no se descarta que pueden mejorar gradualmente las condiciones". "Para el resto del país se espera un aumento gradual de la nubosidad a partir del mediodía o incluso antes, con lluvias y actividad eléctrica", precisaron.
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El Insivumeh pidió guardar las precauciones ante las lluvias
La entidad no descartó el desarrollo de tormentas locales severas, con abundante lluvia y viento fuerte. Asimismo, solicitó que los guatemaltecos tengan precaución, ya que las lluvias pueden seguir provocando crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica y movimientos en masa o daños en la red vial de país.
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó que en esta época de lluvias los guatemaltecos guarden algunas recomendaciones como limpiar drenajes en las viviendas, preparar una mochila de las 72 horas, identificar rutas seguras para evacuar, proteger documentos importantes, no cruzar ríos, evitar zonas inundadas, mantenerse informados por medios con credibilidad, seguir la información oficial y buscar lugares seguros.
Tras las lluvias, pidieron revisar daños, reportar emergencias, ayudar a las personas vulnerables y regresar a los lugares que representen riesgos.