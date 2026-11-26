Primero fue el Deportivo Suchitepéquez en quedar matemáticamente sin posibilidad de clasificarse dentro del top 6 de la tabla de posiciones, lugares que dan boleto a la fase final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Luego le siguió el Deportivo Malacateco, y anoche, el Aurora F. C. de Saúl Phillip perdió ante Municipal 3-2 y numéricamente ya no le alcanza para ir a la jornada del domingo, la número 22, a buscar una clasificación.
Aurora lo tenía claro: debía sumar puntos en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para poder llegar matemáticamente con posibilidades a la jornada del cierre de la fase regular, la cual se desarrollará este sábado 28 de noviembre; pero lamentablemente para sus intereses cayó derrotado ante el "Mimado de la Afición" y debió de despedirse del título nacional.
A luchar por no descender
Tanto Aurora como Malacateco y Suchitepéquez llegarán a la jornada de este sábado sin posibilidad de clasificación, pero sí serán jueces para los equipos Cobán Imperial, Marquense y Municipal, respectivamente, que buscan mejorar posiciones en la tabla actual del campeonato.
Finalizada la fase regular, los equipos ya eliminados deberán trabajar a fondo durante el periodo de reacondicionamiento físico, que es la etapa de transición del Apertura 2026 al Clausura 2027, donde se definen qué equipos van al descenso.
De los tres equipos hoy sin posibilidad matemática de ir a la fase final, el Deportivo Suchitepéquez es el club más complicado en la busca de evitar el descenso al final de la temporada.
Suchitepéquez tiene 13 puntos y es casilla 12, Malacateco tiene 19 unidades y es casilla 11, hasta acá, son puestos de descenso. El equipo que está fuera de la zona roja del descenso es Aurora con 25 unidades.
Es decir, que para el Clausura 2027 -y dependiendo de los resultados del sábado-, Suchitepéquez deberá recortar al menos 13 puntos para superar al Aurora y así salir de las dos últimas casillas de la tabla acumulada, situación que se ve muy complicada.
Por su parte, Malacateco, el otro equipo que entrará en el Clausura 2027 en zona del descenso, actualmente está a dos triunfos de diferencia con respecto al Aurora.
A partir del sábado se tendrá más claro cuál será el panorama que les espere al Suchitepéquez y Malacateco para buscar salir de la zona del descenso.