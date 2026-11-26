La tos es uno de los síntomas más comunes durante los resfriados y las infecciones respiratorias. Ante las molestias, muchas personas recurren a remedios caseros como la miel con limón, los tés de hierbas o el jengibre.
Pero ¿cuáles funcionan realmente? Diversos estudios científicos han identificado cuáles pueden ayudar a aliviar los síntomas y cuáles todavía no tienen suficiente respaldo. De acuerdo con revisiones científicas publicadas en revistas especializadas como BMJ Evidence-Based Medicine y la biblioteca Cochrane, la miel es uno de los remedios caseros con mejores resultados para reducir la frecuencia y la intensidad de la tos.
Un metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, publicado en 2020, analizó 14 ensayos clínicos con mil 761 pacientes que presentaban infecciones respiratorias. Los resultados mostraron que la miel ayudó a disminuir tanto la frecuencia como la severidad de la tos, en comparación con los cuidados habituales.
Otra revisión de Cochrane, que incluyó seis estudios con 899 niños, encontró que la miel probablemente alivia la tos mejor que no recibir tratamiento y ofrece resultados similares a algunos medicamentos utilizados para combatir este síntoma. Una de las preparaciones más populares es la combinación de miel con limón en agua tibia, que puede ayudar a calmar la garganta irritada.
Los remedios para la tos
Sin embargo, es importante recordar que la miel no debe administrarse a menores de un año por el riesgo de botulismo infantil. Entre los remedios tradicionales también destacan las infusiones de gordolobo, jengibre, eucalipto, ajo y bugambilia.
El té de gordolobo es utilizado para aliviar la irritación de garganta, mientras que el jengibre contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias. Aunque estas preparaciones forman parte de la medicina tradicional, la evidencia científica sobre su efectividad para combatir la tos es más limitada y no permite considerarlas sustitutos de los tratamientos médicos.
La vitamina C tampoco representa una solución inmediata. Una revisión de Cochrane encontró que su consumo habitual puede reducir ligeramente la duración de los resfriados. En cuanto a los jarabes de venta libre, una revisión de 29 ensayos clínicos concluyó que no existe evidencia sólida para confirmar su eficacia contra la tos aguda.