Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico que se convirtió en Miss Universo 2026, vuelve a ser noticia, esta vez por mostrar una faceta más natural y alejada del glamour de los escenarios. La reina de belleza llamó la atención luego de que se compartieran imágenes en las que luce su rostro sin una gota de maquillaje.
Las fotografías permiten apreciar una imagen distinta de la mujer que recientemente conquistó al jurado y al público durante la edición número 75 del concurso de belleza más reconocido del mundo. Su apariencia al natural despertó interés entre los seguidores del certamen, quienes también han mostrado curiosidad por conocer más detalles de su vida personal.
Barreto tiene 27 años y logró imponerse entre 116 participantes en una competencia celebrada el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico. Su triunfo tiene un significado especial, pues se convirtió en la primera madre en la historia del concurso en obtener la corona.
La puertorriqueña recibió el título de manos de la mexicana Fátima Bosch, su antecesora, y consiguió que Puerto Rico alcanzara su sexta victoria en la historia de Miss Universo. Más allá de su apariencia, Jennifer Barreto tiene una trayectoria profesional vinculada con la psicología y el trabajo social.
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La reina de belleza cuenta con un bachillerato en psicología y maestrías en psicología y trabajo social. Desde 2021 trabaja para el Ejército de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas, donde se ha desempeñado en programas de atención y prevención de crisis familiares.
En el ámbito personal, está casada y tiene una hija de siete años llamada Penélope. Precisamente, su condición de madre convirtió su coronación en uno de los momentos más significativos de esta edición del concurso.
Su camino hacia la corona también fue poco convencional. Comenzó a prepararse para los certámenes durante el verano de 2025, sin experiencia previa en modelaje ni concursos de belleza. Posteriormente, ganó Miss Universe Puerto Rico 2026 representando a San Sebastián.