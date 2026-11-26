Las instituciones de socorro reportaron que, en horas de la tarde de este jueves, 26 de noviembre, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas en la 37 avenida "A" y la 4.ª calle de la colonia El Rodeo, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre la presencia de un automóvil abandonado en el referido sector y la posibilidad de que se encontraran restos humanos en su interior, por lo que de inmediato fueron trasladadas unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que se trataba de dos personas, a quienes evaluaron y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
Los cuerpos de las víctimas permanecían en el baúl del referido vehículo y estaban dentro de bolsas de nailon.
Hasta el momento, ninguna de las personas fallecidas ha podido ser identificada. Tampoco se establecieron las causas de sus decesos.
Más de 100 cuerpos abandonados envueltos en plásticos en Guatemala
Más de un centenar de cadáveres han sido localizados abandonados envueltos en plástico, sábanas o en sacos en lo que va de 2026 en Guatemala, una modalidad criminal atribuida a disputas entre pandillas y estructuras delincuenciales, que ha triplicado por ahora los registros de todo el año anterior.
Un reporte estadístico del Ministerio Público (MP) detalla que se produjeron 137 hallazgos de este tipo hasta octubre, superando holgadamente los 39 casos contabilizados por la Policía Nacional Civil en todo 2025.
"De acuerdo con las investigaciones y análisis realizados por las unidades especializadas, una de las principales líneas de investigación (sobre los cadáveres abandonados) está relacionada con la rivalidad y disputa territorial entre estructuras criminales", explicó a EFE el portavoz de la Policía Nacional Civil, César Mateo.
Según el portavoz policial, las motivaciones de estos crímenes son sobre todo "el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como 'correcciones' a lo interno de las propias pandillas".
Las autoridades atribuyen estos crímenes principalmente a disputas violentas entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas en 2025 como grupos terroristas por la legislación guatemalteca.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7