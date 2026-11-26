Joseph Baena, hijo de la leyenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger, ha dado un paso significativo en su carrera actoral al unirse al elenco del esperado revival de la icónica serie "Baywatch" de la cadena Fox.
En esta nueva versión, Baena, de 29 años, interpreta a Pete, el novio del personaje de Livvy Dunne, marcando lo que él mismo describe como el inicio de una trayectoria más enfocada en la ficción.
La noticia de su participación fue confirmada por el propio actor en declaraciones a Us Magazine, realizadas desde el set de "Celebrity Weakest Link".
Joseph Baena elogió la actuación de su compañera Livvy Dunne, a quien calificó de "increíble" y "un gran talento", destacando su desempeño en la serie a pesar de su origen como gimnasta.
También extendió sus felicitaciones al resto del elenco, incluyendo a Thaddeus LaGrone y Noah Beck, por el "trabajo fenomenal" que están realizando.
Aunque su rol como Pete en la primera entrega del revival es menor, Joseph Baena ya tiene la vista puesta en el futuro de la serie.
El actor expresó su deseo de que su personaje regrese para una segunda temporada, sugiriendo que, una vez establecidos los personajes principales, la producción podría "divertirse un poco" y traer de vuelta a Pete para desarrollar su trama.
Curiosamente, la incorporación de Joseph Baena al proyecto se dio de manera casi fortuita. Según sus propias palabras, no tuvo la oportunidad de audicionar hasta que la producción ya había comenzado.
A pesar de ello, se mostró "muy agradecido" de haber podido aparecer en uno de los episodios, lo que subraya su entusiasmo por esta nueva etapa profesional.
Éxito en el fisicoculturismo y consejos paternos
La incursión de Joseph Baena en la televisión coincide con importantes avances en su carrera deportiva. El 7 de noviembre, el actor compitió en la INBA PNBA Pro/Am World Cup en El Segundo, California, donde debutó como competidor profesional en fisicoculturismo natural.
Obtuvo un meritorio quinto puesto en la categoría Classic Physique Open de la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), en lo que fue su tercera participación en una competencia de este deporte.
Al día siguiente, Joseph Baena compartió su satisfacción en Instagram, expresando su orgullo por haber quedado entre los cinco primeros en su debut profesional.
Su padre, Arnold Schwarzenegger, quien fue siete veces campeón de Mr. Olympia antes de su exitosa carrera en Hollywood, ha manifestado una profunda admiración por la dedicación de su hijo.
Schwarzenegger reveló que le aconsejó a su hijo a diversificar sus fuentes de ingreso. "Le dije: ‘Mira, el fisicoculturismo ahora mismo, sí, ganarás algo de dinero con él porque consigues patrocinios y todas esas cosas, pero al final tienes que tener una profesión que realmente genere dinero, como los bienes raíces’", relató.