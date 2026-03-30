 Joseph Baena brilla en su debut de fisicoculturismo
Farándula

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, arrasa en su debut en el fisicoculturismo

El joven, fruto de la relación extramarital que tuvo el actor con su exama de llaves guatemalteca, compartió imágenes de Arnold ayudándolo con los entrenamientos.

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Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, Instagram
Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena / FOTO: Instagram

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, marcó un hito en su incipiente carrera dentro del fisicoculturismo al arrasar en su primera competencia oficial, conquistando el podio en diversas categorías. 

El pasado 28 de marzo, Joseph Baena debutó en el NPC Natural Colorado State, un evento destacado dentro del circuito de la National Physique Committee, donde se llevó el primer lugar en "Culturismo masculino abierto, peso pesado", además de ganar en "Físico clásico masculino, principiante absoluto" y "Físico clásico masculino, principiante".

Las imágenes de él sobre el escenario circularon rápidamente en redes sociales, acompañadas por un mensaje propio en el que celebró el objetivo cumplido con un contundente "Misión cumplida".

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Joseph Baena - Instagram

Para el joven atleta, este logro representa mucho más que una simple victoria, pues da continuidad a un legado familiar asociado directamente con el éxito y la disciplina.

Días antes de la competencia, Joseph Baena fue visto entrenando junto a su icónico padre en el reconocido Gold’s Gym Venice, un lugar emblemático del fisicoculturismo internacional.

Arnold Schwarzenegger, quien ostenta siete títulos de "Mr. Olympia" y cinco de "Mr. Universe", ofreció consejos esenciales a su hijo de cara a su debut, brindándole herramientas para enfrentar un reto donde la disciplina y la dedicación marcan la diferencia.

Un referente emergente en el mundo del fisicoculturismo

El exitoso debut de Baena establece un precedente y lo posiciona como una figura a seguir dentro del deporte. Su desempeño no solo consolida la proyección de una nueva generación bajo el legado Schwarzenegger, sino que también inspira a quienes encuentran en la superación personal la base para alcanzar sus propios objetivos.

  • Ganó primer lugar en culturismo masculino abierto, peso pesado
  • Obtuvo el primer puesto en físico clásico masculino, principiante absoluto
  • Logró el primer lugar en físico clásico masculino, principiante

Joseph compartió todas estas experiencias en sus plataformas digitales, espacio donde detalla su proceso de preparación, los sacrificios realizados y la influencia positiva de entrenar junto a uno de los grandes íconos mundiales de este deporte.

La historia de Joseph Baena, sin dudas, seguirá dando de qué hablar dentro del ámbito deportivo y del espectáculo internacional.

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