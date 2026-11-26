A casi una década de anunciar el fin de su relación, Brad Pitt y Angelina Jolie finalmente resolvieron uno de los últimos grandes enfrentamientos legales que mantenían pendiente. Y es que sostenían una disputa por Château Miraval, el viñedo francés que adquirieron juntos y que se convirtió en el centro de una batalla judicial.
La noticia se conoció el miércoles 25 de noviembre de 2026, cuando los representantes de ambos actores confirmaron que habían alcanzado un acuerdo fuera de los tribunales. La decisión pone fin a un proceso que durante años mantuvo a las estrellas de Hollywood enfrentadas por cuestiones económicas, empresariales y familiares.
"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", señalaron en una declaración conjunta compartida con la revista People. Asimismo, aclararon que las versiones publicadas en distintos medios y atribuidas a fuentes cercanas no representan declaraciones de ninguno de los dos ni de personas de su entorno.
Hasta el momento, no se han revelado los términos económicos ni las condiciones específicas del acuerdo. La disputa por Château Miraval comenzó en 2021, cuando Angelina Jolie vendió su participación en la propiedad a Tenute del Mondo, la división vitivinícola del grupo Stoli.
Más de la relación de Brad Pitt y Angelina Jolie
En 2022, Brad Pitt presentó una demanda contra su expareja, argumentando que ambos habían acordado no vender sus respectivas participaciones sin la autorización del otro. Cabe destacar que el actor consideró que la operación se había realizado sin su consentimiento.
Jolie respondió con una contrademanda y rechazó que existiera un acuerdo que le impidiera vender su parte del negocio.
Las negociaciones para que Pitt comprara la participación de la actriz tampoco llegaron a buen término. Según los documentos judiciales, uno de los principales desacuerdos estuvo relacionado con un supuesto acuerdo de confidencialidad que Jolie no quiso firmar.
El enfrentamiento empresarial también llevó a la esfera pública detalles de un incidente ocurrido en septiembre de 2016, durante un vuelo privado desde Europa.