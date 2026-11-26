Una nueva jornada de protestas se presenta este jueves, 26 de noviembre, en la Ciudad de Guatemala. En esta ocasión son los salubristas quienes decidieron salir a las calles para realizar una marcha y hacer una serie de solicitudes a las autoridades.
La caminata que llevaron a cabo los integrantes del Frente Nacional de Lucha (FNL) abarcó distintos sectores de la capital, incluidas las zonas 1, 4 y 8, donde se vio afectada la circulación vehicular, ya que los sindicalistas ocuparon varios carriles.
Hasta el momento se desconocen las peticiones puntuales que estarían haciendo los trabajadores de salud. En ocasiones anteriores se han pronunciado para exigir mejores condiciones laborales.
Áreas afectadas
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) explicó que los manifestantes bloquearon la circulación vehicular en la avenida Bolívar y 40 calle, zona 8. Su presencia impactó en la movilidad sobre calzada Aguilar Batres hacia el Centro Histórico.
Posteriormente, el recorrido avanzó y se detalló que los salubristas se dirigieron a la 6ª avenida de la zona 1 y después arribaron a la plaza de la Constitución, donde mantienen un plantón.
"Tome en cuenta esta información y utilice vías alternas", mencionó la entidad al pedir precaución a los usuarios de estos tramos.
Reciente jornada de protestas en zona 1
El pasado martes, 24 de noviembre, se presentaron complicaciones para la circulación vehicular debido a la presencia de manifestantes en diferentes puntos de la zona 1. Uno de los grupos estaba integrado por exmilitares.
Los ciudadanos que participaron en la movilización empezaron a llegar desde la madrugada a bordo de buses y con el paso de las horas se sumaron más para concentrarse frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Los exintegrantes de las fuerzas armadas llevaron a cabo una caminata que estaría recorriendo los perímetros de la plaza de La Constitución, Casa Presidencial y Congreso de la República.
Por aparte, un grupo de jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se presentaron a los alrededores del Congreso de la República y bloquearon la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1, generando la interrupción del tránsito en el tramo.