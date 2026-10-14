 Resultado Comunicaciones vs. Aurora por el Apertura 2026
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Aurora vence a Comunicaciones, que suma su octava derrota del campeonato

Héctor Morales sigue marcando un gran momento con los “Aurinegros”: seis partidos consecutivos anotando, es goleador del torneo y da triunfo en el derbi.

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Celebración de Aurora en el estadio Cementos Progreso
Celebración de Aurora en el estadio Cementos Progreso / FOTO: Christoper Chang
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En una tarde fría de octubre, en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, los equipos de Comunicaciones y Aurora se enfrentaron como parte de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, para dar pie a la celebración de uno de los duelos de antaño más apreciados por los aficionados al futbol.

Aurora llegaba a este compromiso tras su triunfo de local ante Xelajú y Comunicaciones de una dolorosa derrota ante San Pedro en condición de visitante. En la tabla de posiciones, ambos clubes buscaban acercarse al top 6, que son puestos que dan acceso a la fase final, donde hay posibilidades de ir a la búsqueda del título.

Apertura 2026: Comunicaciones 1-2 Aurora

La primera mala noticia para el conjunto visitante fue la lesión del jugador Carlos Flores, quien en búsqueda de defender su área chocó con su compañero, el portero Liborio Sánchez. Flores tuvo que abandonar el terreno de juego al 20 y cedió su lugar a José Lemus.

Un minuto después, Comunicaciones sorprendió al Aurora con un reate de larga distancia de Paolo Dantaz, quien celebró su primer gol con la institución capitalina.

Tras el gol de Paolo Dantaza al 21, todo se le derrumbó a Comunicaciones. Luis Aguilar al 31 encontró el empate del partido y Héctor Morales al 37 hacía el 1-2 a favor del conjunto visitantes. Fue el sexto partido consecutivo para Morales anotando y acumula siete tantos para ser el goleador del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Cuando se jugaba el 40, Diego Santis fue expulsado por agresión a un rival, pero se pidió intervención del Football Video Support (FVS), y al 42, Sergio Armando Reyna ratifica su decisión y Santis dejaba a Comunicaciones con 10 jugadores en el terreno de juego.

Al finalizar el primer tiempo, se informó que Carlos Flores había sido trasladado a un centro asistencia para su atención y toma de muestras que determinen el grado de su estado de salud.

Comunicaciones no logró el empate 

Para el segundo tiempo, era el técnico Roberto Montoya el obligado a reordenar su cuadro por la derrota parcial y la expulsión de Diego Santis. Primero, sacó a Karel Espino y Brayam Castañeda para darle ingreso a Andersson Ortíz y Axel De la Cruz Barrientos, respectivamente.

Las primeras variantes no cuajaban, y al 60, llegó el turno para Elsar Martín, quien ingresó por Nelso Iván García. Pero Comunicaciones no veía el agua clara durante el partido.

Al 66, había otra variante para los "Cremas": Samuel Camacho salía para darle ingreso a Omar Duarte. Hasta ahí, hubo algunos aires diferentes para los de Roberto Montoya. 

Al 74, Liborio Sánchez era la gran figura al hacer la mejor atajada del partido y evitar el gol de Nicolas Olivera.

La recta final se venía y ambos cuadros entraron en esa zona donde cualquier error podría ser fatal. Liborio Sánchez fue fundamental en los minutos finales tras dos grandes intervenciones.  

Al final, ganó Aurora y sumó su sexto triunfo del campeonato, por su parte, para Comunicaciones fue la octava derrota. En temas de posición, los "Aurinegros" suman 18 enteros y quedan muy cerca de ingresar al top 6. Para los "Cremas", con 14 puntos tienen peligro de terminar en el penúltimo lugar del certamen si Cobán Imperial derrota a Municipal este jueves.    

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

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Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

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Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Christoper Chang

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Christoper Chang

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