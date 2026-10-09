Terremoto Panamá: Insivumeh explica alerta de tsunami

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brindó detalles con respecto al seguimiento que se realiza tras la alerta por tsunami emitida para distintos países de la región luego del terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Panamá.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió después del mediodía de este viernes, 9 de octubre, las advertencias por cambios en la marea en la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
A través de un boletín, la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, explicó que el aviso detalla que un tsunami podría afectar a algunas naciones y que, en el caso de Guatemala, la clasificación de la amenaza es "baja".
El nivel de afectación en el país sería de posibles variaciones en el nivel de la marea, no mayores a 30 centrímetros, y con aumento en la fuerza del oleaje.
La hora estimada para el arribo de la primer ola, según la región, y la altura máxima en metros que podría presentar son:
- Retalhuleu - 14-49 horas - 0.3.
- Escuintla - 14:41 horas - 0.3.
- Santa Rosa - 14:36 horas - 0.3.
¿Qué es un tsunami?
El Insivumeh recordó que un tsunami es una serie de olas que se desplazan fuera de su región de origen y tienen períodos entre cada una de estas que van desde unos minutos hasta una hora, aunque en algunos casos pueden ser más largos.
Agregó que el tamaño de las olas puede variar dependiendo de la región y algunas podrían observar solo pequeños cambios en el nivel del mar.
Recomendaciones
El Insivumeh emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos en Guatemala en seguimiento de la alerta por tsunami:
- Mantenerse alejados de la línea de costa a partir de las 14:36 horas, hasta nuevo aviso.
- Mantener precauciones para embarcaciones y población costera por posibles cambios en el nivel del mar y en la fuerza de la corriente.
De igual forma, a la Conred le recomendó:
- Activar el nivel de alerta pertinente.