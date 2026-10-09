Videos del terremoto en Panamá, octubre 2026

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el reporte del USGS, el terremoto ocurrió a las 12:56 horas (locales) y su epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.
En redes sociales, usuarios compartieron videos que mostraban el momento exacto del terremoto.
El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.
Alerta de tsunami
Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. emitió avisos por tsunami en la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. La propia Panamá también estaba bajo aviso.
*Con información de EFE