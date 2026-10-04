 Guatemala campeón de la montaña en el Tour de Panamá 2026
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Guatemala campeón de la montaña en el Tour de Panamá 2026

Asimismo, José Canastuj fue tercero en el podio de la montaña y el ECA Electricidad Guatemala ganó la clasificación por equipos.

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Fredy Toc campeón de la montaña en Tour de Panamá 2026
Fredy Toc campeón de la montaña en Tour de Panamá 2026 / FOTO: Fepaciclismo
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El equipo ECA Electricidad Guatemala cerró con éxito la edición del Tour Panamá 2026, un evento ciclístico que engalanó las calles del territorio panameño en los últimos cinco días, y en donde Guatemala marcó dos momentos claves: Podio completo durante la etapa 2 y el suéter de montaña para Fredy Toc en el cierre de la vuelta panameña.

Este domingo 4 de octubre, más de 70 ciclistas salieron para completar la quinta y última etapa del Tour de Panamá 2026, donde a pesar de que Guatemala no ocupó los principales tres puestos, logró meter a tres ciclistas en el top 15.

El estadounidense Jhon Borstelman ganó la última etapa con tiempo de 02:14:34 horas, mientras que el segundo puesto fue para el panameño Christopher Jurado a 25 segundos, y el tercer lugar también para el panameño Joel Moreno y con 25 segundos de diferencia.

El cuarto y quinto lugar fueron para Guatemala gracias a Gerson Toc y José Canastuj, ambos a 25 segundos del ganador Borstelman. En el décimo lugar entró Fredy Toc y en el puesto décimo segundo Nelson Panjoj a 25 segundos y 1:45 minutos, respectivamente.

Guatemala hace podio completo en el Tour de Panamá 2026

La segunda etapa de la Vuelta a Panamá ha dejado un podio guatemalteco gracias al trabajo del ECA Electricidad Guatemala.

Guatemala con el suéter de montaña  

El título general del Tour de Panamá 2026 fue para el hondureño Fredd Matute, quien logró completar el circuito con un tiempo acumulado de 12:23:43 horas. El podio lo completaron el costarricense Gabriel Rojas y el panameño Christopher Jurado. Guatemala logró un cuarto lugar gracias a José Canastuj, quien se ubicó a 1:13 minutos del ganador Matute.

En la clasificación de la montaña, Guatemala fue campeón, gracias a los puntos de Fredy Toc, quien con 7 unidades logró el primer lugar. El segundo lugar fue para el costarricense Gabriel Rojas con 5 puntos y el tercer lugar fue también para el guatemalteco José Canastuj con 4 puntos.

Asimismo, la sexteta chapina del ECA Electricidad Guatemala logró el primer lugar de la clasificación general por equipos. Su tiempo acumulado fue de 32:22:51 horas. El segundo lugar fue para Manzate la Selva Scott de Costa Rica y el tercer lugar para Senafrot Panamá.  

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Fredy Toc y José Canastuj en el podio de la montaña - Duro al Pedal

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