Hay cosas que suceden todos los días en la Ciudad de Guatemala y que, por ser tan comunes, a veces pasan desapercibidas.
Pequeños gestos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que dicen mucho sobre la manera en que nos relacionamos.
Porque más allá de las calles, los edificios y los espacios que compartimos, la verdadera esencia de la ciudad está en su gente.
De esa idea nace CD Guate - Ciudad de la Buena Gente, una iniciativa que busca reconocer algo que ya está presente en nuestra ciudad: la calidez, la solidaridad y esa forma tan nuestra de hacer sentir bien a los demás.
Basta con recorrer los mercados, visitar los comercios de barrio o caminar por las colonias para encontrarse con historias que reflejan la amabilidad de quienes viven aquí.
Está en la persona que ayuda a subir unas bolsas, en quien orienta a alguien que busca una dirección, en el vecino que cuida las plantas de la cuadra o en ese saludo de buenos días que hace más agradable el comienzo de la jornada.
También está en quienes comparten un asiento, apoyan a un pequeño emprendedor o simplemente dedican unos minutos de su tiempo a escuchar a alguien.
Son acciones que no necesitan grandes reconocimientos, pero que tienen un valor especial.
Pequeños gestos que construyen comunidad
La Ciudad de Guatemala es un lugar donde miles de personas trabajan, estudian, emprenden y persiguen sus sueños.
En medio de todas esas actividades, los gestos de amabilidad permiten crear vínculos y fortalecer la convivencia.
Una buena acción puede parecer pequeña para quien la realiza, pero tener un significado importante para quien la recibe.
La buena gente se reconoce, se apoya y se contagia.
Cuando alguien tiene un gesto amable, muchas veces inspira a otros a hacer lo mismo. Así, las acciones cotidianas van construyendo una comunidad en la que todos podemos aportar.
- Una ciudad que se reconoce en su gente
CD Guate propone mirar la Ciudad de Guatemala desde una perspectiva cercana y auténtica.
No se trata de presentar una ciudad perfecta, sino de celebrar a quienes hacen que sea un lugar especial para vivir, trabajar, aprender y compartir.
La iniciativa invita a reconocer las historias que muchas veces no aparecen en grandes titulares: la del comerciante que conoce a sus clientes por su nombre, la del vecino que siempre está dispuesto a ayudar o la de quienes encuentran una manera de hacer más agradable el día de otra persona.
Son historias sencillas que reflejan el carácter de nuestra ciudad.