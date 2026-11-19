La situación legal del actor y cantante Vadhir Derbez se ha tornado aún más compleja tras la presentación de una segunda denuncia por presunto abuso, esta vez interpuesta por una menor de 15 años.
Este nuevo señalamiento se suma a una acusación previa, intensificando la presión sobre el artista, quien hasta el momento ha optado por mantener silencio ante los señalamientos que pesan en su contra.
De acuerdo con información difundida por el reconocido periodista Carlos Jiménez, una segunda carpeta de investigación federal se ha abierto en torno a Vadhir Derbez, sustentada en el testimonio de una adolescente.
Los reportes, que han circulado ampliamente en plataformas digitales y medios de comunicación nacionales, indican que la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), una división clave de la Fiscalía General de la República (FGR) encargada de casos sensibles como este.
Esta no es la primera vez que el nombre de Vadhir Derbez se ve envuelto en acusaciones de esta naturaleza. Anteriormente, una modelo estadounidense de 19 años presentó una denuncia contra él por abuso.
Detalles de la Reciente Acusación
La joven denunciante, de 15 años de edad, ha declarado que los hechos habrían ocurrido durante un viaje a bordo del lujoso crucero ‘Icon of the Seas’, operado por la empresa Royal Caribbean.
Según su versión, la presunta agresión sexual tuvo lugar cuando la embarcación ya se encontraba navegando en aguas internacionales, un detalle que podría influir significativamente en la jurisdicción y el desarrollo de la investigación legal.
Carlos Jiménez, en sus publicaciones en redes sociales, brindó más pormenores sobre el relato de la menor. Afirmó que, tras la supuesta agresión, Vadhir Derbez habría amenazado a la adolescente para que guardara silencio absoluto.
La advertencia del actor, según la denunciante, se basó en su estatus de figura pública, indicándole que si revelaba lo sucedido, podría afectar gravemente su propia vida. Esta presunta coacción añade una capa de gravedad a la acusación.
Es importante destacar que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme públicamente la apertura de esta nueva denuncia.
Vadhir Derbez logró que un juicio de amparo dejara sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra por presunta violación, pero la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa abierta y el proceso judicial sigue su curso.