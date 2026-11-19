El presidente Bernardo Arévalo anunció este jueves, 19 de noviembre, durante la conferencia de prensa "La Ronda" una noticia que calificó como positiva para Guatemala en materia laboral. Explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió dar por cerrada oficialmente la queja planteada años atrás contra el Estado guatemalteco por presunto incumplimiento de convenios laborales.
De acuerdo con el mandatario, esta resolución se tomó el 16 de noviembre en Ginebra, Suiza, durante la reunión 358 del Consejo de Administración del organismo, poniendo fin a una queja pendiente desde hace más de una década.
Arévalo destacó que este avance impacta directamente en el crecimiento económico del país y agradeció el trabajo coordinado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos nacionales para lograr este resultado.
Destaca acciones para lograr resolución favorable
La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, explicó que la queja ante la OIT surgió en 2012 y que desde ese momento se implementó una hoja de ruta que involucró a diversas instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el propio Ministerio de Trabajo. subrayó que fue necesario un compromiso tripartito entre empleadores, trabajadores y gobierno para llegar a este desenlace.
La funcionaria añadió que, durante la administración actual, se retomaron acciones para atender el caso, logrando avances significativos a través de la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo.
También reconoció el rol de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales, donde trabajadores, gobierno y empleadores discuten y acuerdan aspectos clave del ámbito laboral en el país.
De acuerdo con Roquel, la suma de todas estas acciones llevaron a que durante la presente semana la OIT decidiera retirar la queja gracias a estos resultados y al voto de confianza recibido en el consejo.
En caso de no haber mostrado avances, Guatemala habría enfrentado una comisión de encuesta internacional, que podría haber supuesto restricciones comerciales tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, limitando la exportación nacional por vulneraciones a derechos laborales.