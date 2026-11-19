La exvicepresidenta Roxana Baldetti fue trasladada este jueves, 19 de noviembre, al hospital general San Juan de Dios después de permanecer en su residencia bajo autorización judicial por temas salud. Fue movilizada bajo la custodia del Sistema Penitenciario.
El Departamento de Comunicación Social del centro asistencial confirmó el ingreso de la exfuncionaria. Además, indicó que se reserva la información sobre su estado y condiciones actuales de salud.
Esto ocurre dos semanas después de que el Juzgado de Mayor Riesgo "B" le revocó el permiso del cual gozaba para permanecer en su hogar bajo tratamiento médico.
La judicatura ordenó que Baldetti debía cumplir nuevamente con prisión preventiva; sin embargo, días atrás se conoció de manera preliminar que se negaba a ser trasladada, bajo el argumentó que no existían las condiciones necesarias para ese procedimiento.
El Sistema Penitenciario confirmó en su momento que la exvicepresidenta no pudo ser llevada a Santa Teresa, ya que la institución no cuenta con una ambulancia para movilizarse desde su residencia al centro de detención.
Revés para Baldetti
El pasado 4 de noviembre, durante la audiencia en la que se emitió la resolución sobre la revocatoria de la autorización que beneficiaba a Baldetti, tanto su defensa como la propia exfuncionaria expusieron argumentos asegurando que los problemas físicos que presenta hacen necesaria su permanencia en un espacio como su residencia para poder recuperarse.
La ex vicegobernante señaló en esa ocasión que lleva 11 años en prisión preventiva, que padece una enfermedad que no tiene cura y cada vez la debilita más y que hay exámenes que pueden comprobar su estado físico.
Sin embargo, el juez tomó en cuenta el planteamiento que hizo el Ministerio Público (MP) durante la diligencia, en el que señaló que ya se venció el plazo de 60 días que se había fijado para que esta persona se mantuviera en su hogar para cumplir con su proceso de recuperación.
En ese sentido, la Fiscalía solicitó que se haga presente físicamente a las audiencias y ya no siga compareciendo a través de videoconferencia, como se ha dado en las últimas semanas dentro de los diferentes procesos penales que enfrenta la funcionaria.
El ente investigador también señaló que la sindicada no ha acudido a las citas que tenía asignadas en el Hospital General San Juan de Dios para el seguimiento de su padecimiento y que, según se ha recabado información, actualmente presenta mejoría en su estado de salud. Por ello, también solicitó que la procesada regresara a prisión.