A partir del viernes 20 de noviembre, se implementará una reducción de carriles y desvíos temporales en el bulevar Liberación, a inmediaciones de El Trébol, debido a la construcción de la estación tres del AeroMetro. Así lo confirmó Amílcar Montejo, vocero de Emetra, quien explicó que la medida responde al avance de los trabajos en esa zona, lo que impactará el tránsito para quienes circulan hacia la colonia Pamplona, el aeropuerto y el domo.
Montejo indicó que, como en ocasiones anteriores, el tiempo de retraso estimado oscila entre 12 y 18 minutos si no surgen imprevistos ni condiciones climáticas adversas. Sin embargo, con la instalación de corredores vehiculares y personal asignado para agilizar el tráfico, usualmente los atrasos se mantienen entre cuatro y siete minutos.
Vías alternas
Para facilitar la circulación, las autoridades han dispuesto vías alternas y un carril reversible. Entre las opciones recomendadas están:
- Tomar el carril reversible desde el zoológico La Aurora, que permite llegar fácilmente a la colonia Pamplona.
- Transitar sobre la décima calle desde la avenida La Castellana y conectar con la 40 calle C.
- Utilizar la ruta por la avenida Hincapié en la colonia Santa Fe, llegar cerca de la colonia Aurora y acceder directamente al aeropuerto.
La planificación establece que estas restricciones se extenderán aproximadamente hasta el 18 o 19 de diciembre. Sin embargo, Montejo recordó que las últimas intervenciones lograron completarse antes del tiempo previsto.
Como recomendación principal, las autoridades piden a los automovilistas considerar las rutas alternas para avanzar hacia el occidente y así evitar mayores demoras. La reducción de carriles inicia la noche del viernes y se realizará en el tramo comprendido entre el puente Atanasio y el sector de El Trébol, a la altura de la conocida pasarela de la Kodak.