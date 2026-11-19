Lancôme presentó una nueva y cautivadora fragancia que promete redefinir la expresión personal: "La vie est belle Very Cherry", una esencia que invita a celebrar cada faceta de la individualidad con una confianza inquebrantable. Este perfume, que se presenta como una declaración de autenticidad, busca empoderar a quienes lo usan para vivir sin complejos, abrazando su esencia con plenitud e intensidad.
La propuesta de "Very Cherry" es clara: ser irresistiblemente tú misma. Esta creación olfativa se distingue por su carácter intenso pero a la vez refinado, diseñado para expresar la personalidad sin necesidad de impresionar. Su corazón es una reinterpretación audaz de la cereza, enriquecida con una profunda y exquisita dimensión amaderada, lo que resulta en una estela duradera y elegante, ideal para quienes buscan sofisticación en su día a día o en ocasiones especiales.
Una Composición Olfativa Innovadora
La distinción de "La vie est belle Very Cherry" radica en su innovadora composición. Creado por los maestros perfumistas Antoine Maisondieu y Christophe Raynaud, este es el primer perfume de cereza amaderada en la historia de Lancôme. Su aroma se caracteriza por un rico contraste, fusionando la luminosidad con la profundidad, y lo juguetón con lo sofisticado, para ofrecer una experiencia sensorial única.
En el centro de esta fragancia se encuentra la adictiva cereza negra, que se entrelaza armoniosamente con el refinamiento empolvado del extracto de hoja de violeta y la sensual profundidad de la madera de oud. Esta combinación da como resultado una creación compleja y multifacética que desafía las expectativas tradicionales de los perfumes frutales.
Notas que hacen la diferencia
La esencia de "Very Cherry" se construye sobre tres pilares olfativos principales, que le confieren su carácter distintivo y su riqueza:
- Acorde de Cereza Negra Decadente: Este componente revela una intensidad jugosa, deliciosa y profundamente cautivadora, siendo el alma frutal de la fragancia.
- Absoluto de Hoja de Violeta Aterciopelada: Aporta un toque adictivo que equilibra la modernidad con una sutil nostalgia, añadiendo una capa de sofisticación empolvada.
- Acorde de Oud Cálido: Un refinado acorde de oud que se enriquece con un exquisito absoluto de manteca de cacao y una infusión de vainilla de Madagascar, proporcionando una profundidad amaderada y una calidez envolvente.
Estas notas se combinan para crear una fragancia que es simultáneamente afrutada, amaderada y floral, ofreciendo una versatilidad que la hace adecuada para cualquier momento y estilo.
Un arte en cristal
La experiencia de "La vie est belle Very Cherry" no se limita al aroma; su presentación es una obra de arte en sí misma. La fragancia está encapsulada en una preciosa botella de vidrio esculpida, diseñada por la reconocida Suzanne Dalton. Esta pieza reinventa la icónica silueta de "La vie est belle" con un degradado de cereza oscura que evoca la profundidad del perfume.
El diseño se complementa con brillantes alas de cereza y la emblemática sonrisa de cristal grabada, elementos que refuerzan la identidad de la fragancia y su mensaje de alegría y libertad. Cada detalle de la botella ha sido cuidadosamente pensado para reflejar la riqueza y la complejidad del elixir que contiene, convirtiéndola en un objeto de deseo tanto por su contenido como por su estética.
Con "La vie est belle Very Cherry", Lancôme invita a una nueva era de autoexpresión, donde la dulzura inesperada y la autenticidad se convierten en el sello distintivo de una feminidad moderna y segura de sí misma.