La circulación vehicular en la subida de Villa Lobos, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, se mantiene afectada este jueves 19 de noviembre como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en este importante tramo.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, dio a conocer que el hecho ocurrió ayer en horas de la noche y dejó un vehículo quedó severamente dañado.
Agregó que el impacto en el tránsito persiste esta mañana debido a que la Policía Nacional Civil mantiene la custodia del carro en el área de la cuesta y esto bloquea el carril derecho hacia el norte.
El funcionario detalló que la circulación vehicular se ha visto afectada en el sector. El tránsito lento se observa en los alrededores del sector del kilómetro 11, ingreso a la calzada Raúl Aguilar Batres.
"La presencia de este automóvil es un distractor visual que hace que los conductores disminuyan la velocidad al momento de movilizarse con dirección a al Ciudad de Guatemala. Por favor, tómelo en cuenta", expresó Quevedo.
Según las imágenes difundidas por la PMT sobre la situación en la subida de Villa Lobos, se tiene acumulación vehicular en este tramo, así que se solicitó tomar las precauciones necesarias y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.