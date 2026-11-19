Ludwika Paleta vuelve a acaparar la atención en redes sociales tras publicar un video que causó revuelo y llevó a muchos seguidores a preguntarse si había mostrado de más.
La actriz, de 47 años, sorprendió con una grabación en la que juega con la percepción de sus fans, desencadenando múltiples reacciones.
En el video compartido en Instagram, la imagen inicial deja ver una silueta que, para varios usuarios, parecía mostrar el pecho desnudo de Ludwika Paleta.
Sin embargo, segundos después la actriz se mueve y deja claro que, en realidad, lo que aparece son sus piernas. El clip termina con ella enfocando su rostro y sonriendo a la cámara. La publicación estuvo acompañada del mensaje: "Recuerda que las cosas no siempre son como tú crees".
La publicación generó tal impacto que Ludwika Paleta decidió limitar los comentarios para evitar más controversia. Aun así, algunos usuarios alcanzaron a manifestar sus opiniones:
- "Ay, ya me había emocionado"
- "Lo amé"
- "Qué manera tan genial de jugar con nuestra imaginación y sorprendernos con el desenlace"
- "Yo vi una ‘chichi’ primero"
- "Jugaste con nuestras mentes"
- "Cristo bendito"
Más detalles
Ludwika Paleta también ha estado en el centro de otros temas polémicos. Uno de ellos es la acusación de bullying hecha por la actriz Christel Klitbo, quien afirmó haber tenido una mala experiencia trabajando con Ludwika Paleta durante la telenovela ‘Carrusel’.
Según Klitbo, Ludwika era la líder entre las niñas y participaba en conductas negativas dentro del set. Paleta, por su parte, nunca respondió de forma directa a estas declaraciones.
En distintas ocasiones ha dicho que su paso por ‘Carrusel’ fue positivo y mantiene buena relación con colegas de ese tiempo.
Ludwika Paleta, cuyo nombre completo es María Ludwika Paleta Paciorek, es una reconocida actriz polaco-mexicana con una trayectoria que comenzó en 1989 en la infancia, en el melodrama infantil ‘Carrusel’. Desde entonces ha participado en telenovelas como "María la del barrio", "Amigas y rivales", "Abismo de pasión" y "Deseo". Actualmente está casada con Emilio Salinas y es madre de tres hijos.