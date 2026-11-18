Edwin Vázquez, técnico de San Pedro, conversó este miércoles con las voces de El Mejor Equipo durante la transmisión del Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala y analizó el actual momento de su equipo, el cual está metido en el límite del top 6 y con grandes y serias aspiraciones a clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2026 en su primera campaña en el máximo circuito del futbol mayor nacional. El cuadro "Shecano" tiene dos partidos por delante para lograr su clasificación, ante Cobán Imperial este fin de semana y ante Guastatoya en el cierre de la fase regular. El duelo ante los cobaneros, el estratega nacional lo ha calificado como una "guerra".
"Creo que siempre somos personas que no entramos en zona de confort, sino siempre queremos más. El clasificar es uno de los primeros objetivos que nos trazamos como club, tanto junta directiva, cuerpo técnico y jugadores. Lógicamente alcanzando ese primer objetivo, buscaremos el segundo objetivo: pasar a semifinales. Hay que ir paso a paso", fueron las primeras declaraciones de Edwin Vázquez, quien se refirió al actual momento de su equipo.
El "Chino" habla del partido ante Cobán Imperial
San Pedro podría clasificar a la fase final este fin de semana, pero para que ello suceda debe ganar en Cobán, Alta Verapaz, y esperar un tropiezo del Aurora y Comunicaciones, pero todo está encaminado para que el "benjamín" de la Liga Nacional lo logre, ya sea en esta fecha o al cierre de la fase de clasificación.
Respecto a ese tema, y cómo encararán el partido ante Cobán Imperial, Vázquez aseguró: "Nosotros hemos encarado todo el torneo con una misma mentalidad, que cada partido es una final. Desde ayer empezamos a trabajar el juego contra Cobán Imperial, que seguramente será un juego difícil como lo han sido todos. Tenemos esa sed de revancha contra ellos porque fue uno de los equipos que vino a sacar puntos de nuestra casa".
"Se vienen dos partidos difíciles, Cobán Imperial y Guastatoya. El Torneo fuera excelente si estuviéramos entre los dos primeros lugares, pero está bueno el campeonato. Le que le he dicho a los muchachos es que no debemos conformarnos, ni acomodarnos. Debemos hacer una buena semana de trabajo, porque el domingo ante Cobán Imperial será una guerra. En sus aspiraciones por querer clasificar, Cobán Imperial se jugará la vida en su casa. Nosotros debemos ser inteligentes, ordenados y capitalizar los espacios que ahí vamos a tener".
Por último, Edwin Vázquez reitera que. "Somos conscientes de lo que nos tiene hasta acá es el trabajo en equipo. Hoy por hoy contamos con el portero menos vencido del Torneo, y eso habla del trabajo defensivo que hemos hecho".
Entrevista desde el minuto 21:00 del Facebook Live