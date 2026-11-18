Los hermanos Trujillo, Wyatt y Remsey, tendrán próximamente combates en la histórica Antigua Guatemala donde están en juego los títulos mundiales de las categorías supermediano (Federación Mundial de Boxeo -WBF-) y superwélter (Universal Boxing Organization -UBO-), respectivamente.
En Guatemala se respira boxeo. La afición de este deporte, que en el pasado dio triunfos importantes al país, han vuelto a creer en sus atletas, como Lester Martínez, y también en los hermanos Wyatt y Remsey, de apellido Trujillo.
"La imponente ciudad colonial de Antigua Guatemala será sede de una pelea que marcará un hito dentro del pugilismo chapín. Dos jóvenes boxeadores pelearán por la gloria de alcanzar su primer título mundial y poner en alto el nombre de Guatemala", señaló el equipo de trabajo de los talentos nacionales.
Será una noche especial e histórica
El boxeo nacional vivirá uno de sus capítulos más importantes de su historia, cuando por primera vez se disputen dos títulos mundiales en Guatemala, con el agregado de que los aspirantes a los cinturones son los hermanos Wyatt y Remsey Trujillo, dos jóvenes que han destacado en las categorías supermediano y superwelter, respectivamente.
Ambos boxeadores se reportan preparados para enfrentar este importante desafío en sus carreras deportivas, tras superar por nocaut a sus rivales en sus combates realizados el 31 de octubre recién pasado en el Parque de la Industria.
Para completar esta hazaña, deberán superar a contrincantes de gran experiencia. Remsey (14-0-1) se medirá ante el mexicano Isaac Castán (17-8-1). Por su parte, Wyatt (19-0-0) se enfrentará al costarricense Efraín Ureña (12-1-0).
El espectáculo boxístico está organizado por Power Punch Promotions, una empresa que destaca por impulsar a las nuevas generaciones de boxeadores guatemaltecos.
Datos de la pelea de los hermanos Trujillo
- Fecha: viernes 4 de diciembre de 2026
- Hora: 18:00 horas GT
- Lugar: Polideportivo La Pólvora, Antigua Guatemala
- Admisión: Q100 por persona.